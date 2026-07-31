Una tragica fatalità ha scosso la Casa Circondariale di Bancali, a Sassari, dove un detenuto di 72 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. L'uomo è stato trovato carbonizzato all'interno della sua cella, situata nel reparto ospedaliero interno dell'istituto, a seguito di un incendio divampato nella notte tra il 30 e il 31 luglio. Le prime ricostruzioni indicano che l'anziano recluso avrebbe autonomamente appiccato il fuoco, innescando una serie di eventi che hanno portato alla sua tragica scomparsa. Le esalazioni di fumo, dense e tossiche, lo avrebbero rapidamente sopraffatto, causandone la perdita di sensi prima che le fiamme potessero avvolgerlo completamente, rendendo vano ogni tentativo di soccorso.

L'episodio ha avuto ripercussioni anche sul personale di servizio. Durante le concitate fasi dell'emergenza, cinque agenti della polizia penitenziaria hanno riportato lievi ustioni e sintomi di intossicazione dovuti all'inalazione di fumo. La loro prontezza nell'intervenire in una situazione di grave pericolo ha permesso di contenere ulteriormente i danni, ma ha reso necessario il loro immediato ricovero presso il pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari per le cure del caso e accertamenti medici.

Intervento dei soccorsi e avvio delle indagini

La macchina dei soccorsi si è attivata con grande rapidità. Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio.

Contestualmente, il personale del 118 è giunto per prestare i primi soccorsi, sebbene per il detenuto non vi fosse purtroppo più nulla da fare. La presenza congiunta di queste forze ha garantito una gestione coordinata dell'emergenza, limitando i rischi per gli altri reclusi e per il personale.

Sull’inquietante episodio è stata immediatamente aperta un'inchiesta. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Comando provinciale di Sassari, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Si cercherà di accertare ogni dettaglio relativo all'origine dell'incendio e alle circostanze che hanno portato alla morte del settantaduenne, al fine di fare piena luce su questa drammatica vicenda all'interno dell'istituto di pena.

La struttura della Casa Circondariale di Bancali

La Casa Circondariale di Bancali, situata nella città di Sassari, rappresenta una delle principali strutture penitenziarie della Sardegna. L'istituto è progettato per ospitare detenuti provenienti da diverse aree geografiche e per garantire loro non solo la custodia, ma anche un'adeguata assistenza. Un aspetto fondamentale della struttura è la presenza di un reparto ospedaliero interno, dedicato alla cura e al monitoraggio della salute dei reclusi. È proprio in questa sezione, destinata a fornire supporto medico, che si è consumata la tragedia che ha visto coinvolto il detenuto di 72 anni, evidenziando le complessità e le sfide nella gestione della sicurezza e della salute all'interno degli ambienti carcerari.