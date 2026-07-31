La viceministra all'Ambiente, Vannia Gava, ha annunciato un significativo rafforzamento degli interventi per la Terra dei fuochi, prevedendo un nuovo intervento normativo a settembre con una dotazione aggiuntiva di 200 milioni di euro. Questi fondi saranno interamente destinati alle cruciali operazioni di bonifica ambientale. L'importante comunicazione è avvenuta durante una riunione della Cabina di regia, tenutasi presso la prefettura di Napoli, un incontro focalizzato sull'aggiornamento delle attività già svolte e sulla pianificazione delle prossime azioni nell'area.

Fino a questo momento, le operazioni del commissario straordinario per la Terra dei fuochi sono state sostenute da un finanziamento di circa 60 milioni di euro, erogati attraverso due precedenti decreti. La viceministra Gava ha chiarito la necessità di un ulteriore impulso finanziario: “Fino ad oggi il commissario ha operato con circa 60 milioni che sono stati messi nei due decreti, adesso ci sarà un nuovo intervento normativo nel mese di settembre, dove abbiamo previsto una dotazione di 200 milioni”. Questa nuova e sostanziosa dotazione finanziaria è stata specificamente concepita per accelerare e potenziare le complesse e dispendiose attività di caratterizzazione e di bonifica vera e propria dei siti inquinati, considerate le fasi più onerose e fondamentali dell'intero processo di risanamento ambientale.

Gestione strategica e utilizzo delle nuove risorse

La viceministra ha altresì precisato che il commissario avrà la piena autonomia di gestire e impiegare i 200 milioni di euro secondo criteri ben definiti di priorità e urgenza, scegliendo le modalità e i termini che riterrà più opportuni per massimizzare l'efficacia degli interventi. “Il commissario poi li utilizzerà ovviamente nei termini e nelle modalità che riterrà opportuno secondo i criteri di priorità e di urgenza”, ha sottolineato Gava. L'incontro della Cabina di regia ha rappresentato un momento chiave per fare il punto sulle iniziative già intraprese e per delineare con precisione le strategie future, assicurando un approccio coordinato e mirato al recupero ambientale della zona.

Priorità alla sicurezza delle falde idriche

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla problematica delle falde inquinate, che la viceministra ha definito un “tema fondamentale” da affrontare con la massima determinazione, parallelamente agli interventi di bonifica del suolo. Gava ha enfaticamente evidenziato l'importanza di intensificare le indagini e i monitoraggi sulle falde acquifere, un'azione imprescindibile per garantire la sicurezza ambientale e la salute pubblica. Inoltre, ha prospettato la possibilità di un rafforzamento e una valorizzazione della struttura idrica esistente, qualora si rendesse necessario, al fine di mettere in sicurezza in modo definitivo i territori interessati dall'inquinamento, proteggendo una risorsa vitale e strategica per la comunità.