Il Veneto si prepara a una nuova e intensa ondata di caldo, con temperature che potranno raggiungere i 40 gradi. A partire da martedì 28 luglio, un promontorio anticiclonico di matrice nord-africana determinerà un marcato aumento delle temperature e il fenomeno delle notti tropicali in tutta la regione. L'evoluzione meteorologica, illustrata dai dati tecnici dell’Arpav, segue il passaggio di una saccatura atlantica che nei giorni scorsi ha portato precipitazioni e temporali. Da martedì, i termometri saranno in costante crescita, con il culmine atteso nel fine settimana.

Questa configurazione conferma una tendenza climatica ormai strutturata.

Temperature record e notti tropicali

I dati elaborati da Arpav rivelano che la prima metà dell’estate meteorologica 2026 è stata la più calda mai registrata dal 1992. La temperatura media regionale ha superato per la prima volta i 23 gradi, oltrepassando i precedenti primati del 2003 e del 2022. L’indagine modellistica del Centro Europeo Ecmwf prevede, tra venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto, valori termici particolarmente elevati, con massime diurne che potranno toccare i 39-40 gradi in pianura.

Le notti tropicali saranno una costante: le temperature minime notturne si manterranno ben al di sopra dei 20°C su gran parte della regione, spingendosi fino a superare i 25-26°C su buona parte della pianura e della costa.

Le elaborazioni dell’Unità Organizzativa Meteorologia e Climatologia di Arpav sulle temperature registrate dal primo giugno al 20 luglio 2026 mostrano un dato medio regionale pari a 23,1 gradi, superando così i record storici delle estati 2003 e 2022 (fissati a 22,7 gradi).

Previsioni e contesto meteorologico

Le previsioni per il Veneto, in linea con quanto rilevato anche a livello nazionale, indicano un progressivo aumento delle temperature da martedì 28 luglio. L’anticiclone africano determinerà un nuovo balzo delle temperature, con punte fino a 40 gradi attese nei primi giorni di agosto. Questo fenomeno interesserà in particolare il Centro-Nord, dove si prevede una canicola africana, con valori prossimi ai 40-42°C.

Il periodo precedente è stato caratterizzato da instabilità e precipitazioni. Già da lunedì 27 luglio la situazione è tornata stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento. Le condizioni di caldo intenso sono previste persistere per tutta la settimana, con massime e minime elevate e un aumento dell’afa su gran parte della regione.