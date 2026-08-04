A Nuoro e Mamoiada, Abbanoa ha completato il risanamento di ulteriori tre chilometri di acquedotto, un intervento cruciale che ha interessato il tratto tra Jann’e Ferru e Monte Orottu. È stata impiegata l'innovativa tecnica del relining.

La metodologia, che prevede l'inserimento di una guaina ultraresistente all'interno delle tubature, ha consentito il risanamento delle condotte senza scavi. Ciò ha permesso di preservare un'area di pregio ambientale, ricca di boschi, pascoli e coltivazioni.

Le operazioni si sono concluse con il collegamento della nuova condotta e la rimozione del by-pass provvisorio, che aveva garantito l'approvvigionamento idrico.

Le verifiche lungo la linea hanno confermato la piena operatività dell'acquedotto.

Dettagli degli interventi e investimenti

Questi tre chilometri si aggiungono ai due già rinnovati tra Monte Orottu e Su Dovaru, dove Abbanoa ha sostituito le vecchie tubature in acciaio con nuove condotte in ghisa sferoidale. Nello stesso appalto da tre milioni di euro, per Mamoiada è stato efficientato il partitore di Monte Orottu – vitale per l'alimentazione del serbatoio – risanandone le strutture, sostituendo le apparecchiature idrauliche e installando un sistema di telecontrollo.

L'impegno di Abbanoa prosegue con la progettazione per i restanti undici chilometri dell'acquedotto Jann’e Ferru, valutando l'uso del relining o la sostituzione integrale delle tubature.

Complessivamente, quasi cinque milioni di euro sono stati investiti per rinnovare dieci chilometri di reti urbane e installare valvole per la distrettualizzazione.

Abbanoa: profilo e missione

Abbanoa gestisce il servizio idrico integrato in Sardegna, occupandosi di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione. Opera su tutto il territorio regionale, servendo oltre 700 mila utenze e gestendo migliaia di chilometri di rete. Tra le sue priorità figurano la riduzione delle perdite idriche, il miglioramento del servizio e la tutela delle risorse, anche tramite innovazioni tecnologiche.