Una vasta discarica abusiva è stata scoperta nel territorio di Foggia, contenente un ingente quantitativo di rifiuti edili. Il ritrovamento, che solleva gravi preoccupazioni per l'ambiente e la salute pubblica, è avvenuto in un'area agricola strategica, situata lungo la strada comunale 17, proprio all'incrocio con la strada statale 89. La notizia è stata diffusa da Giuseppe Marasco, comandante degli ispettori ambientali Civilis, che ha sottolineato la gravità della situazione.

La scoperta e i materiali rinvenuti

L'area interessata dalla discarica si presentava come un vero e proprio deposito illegale di materiali da costruzione e demolizione.

Tra i rifiuti rinvenuti, gli ispettori hanno identificato una grande quantità di piastrelle e ceramiche in frantumi, laterizi forati, calcinacci, sacchi di cemento, e diversi tipi di collanti edili. Non mancavano neppure sanitari in ceramica, inclusi vasche e lavabi, tutti elementi tipici di attività di ristrutturazione o demolizione. Questo materiale, abbandonato senza alcun criterio a margine di un'area coltivata, rappresenta una chiara violazione delle normative sullo smaltimento dei rifiuti.

Un grave pericolo per l'ambiente e la salute

Giuseppe Marasco ha descritto la discarica come "uno scempio ambientale", evidenziando come tale pratica non solo deturpi il paesaggio rurale, ma costituisca anche un grave pericolo per il suolo e, in particolare, per le falde acquifere.

L'abbandono di questi materiali inerti, spesso contenenti sostanze chimiche, può infatti causare la contaminazione del terreno e delle risorse idriche sotterranee, con conseguenze dirette sulla salute pubblica e sull'ecosistema. La presenza di una discarica di queste dimensioni in aperta campagna mette a rischio l'incolumità di chiunque transiti o lavori nelle vicinanze, oltre a compromettere la qualità dell'ambiente circostante.

L'importanza della collaborazione e le sanzioni previste

Di fronte a questa situazione, il comandante degli ispettori ambientali ha lanciato un appello alla cittadinanza, invitandola a collaborare attivamente segnalando tempestivamente episodi analoghi. Marasco ha ribadito con fermezza che il conferimento di rifiuti edili presso discariche abusive è un reato grave, le cui conseguenze non resteranno impunite.

La legge prevede sanzioni severe per chi si macchia di tali illeciti, proprio per scoraggiare pratiche dannose e illegali. È fondamentale ricordare che i rifiuti inerti, come quelli scoperti a Foggia, devono essere smaltiti esclusivamente attraverso canali autorizzati. Ciò significa rivolgersi a centri di raccolta autorizzati o avvalersi di ditte specializzate, regolarmente iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il ruolo dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

La corretta gestione dei rifiuti speciali, inclusi quelli derivanti da attività di costruzione e demolizione, è una priorità per la tutela ambientale. A tal fine, solo le imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sono autorizzate a effettuare il trasporto e lo smaltimento di tali materiali.

L'Albo, istituito sotto l'egida del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, svolge un ruolo cruciale nel regolamentare l'attività degli operatori del settore, garantendo che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti avvengano nel pieno rispetto delle normative vigenti e con la massima attenzione alla protezione dell'ambiente. Questo sistema di controllo è essenziale per prevenire la formazione di nuove discariche abusive e per assicurare un futuro più sostenibile al territorio.