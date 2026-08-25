Le api sono piccole, ma il loro ruolo è enorme. Non producono soltanto miele: insieme agli altri impollinatori contribuiscono alla riproduzione delle piante, alla biodiversità e alla produzione di molti degli alimenti che arrivano sulle nostre tavole.

Secondo la FAO, circa il 75% delle principali colture alimentari del mondo dipende almeno in parte dall'impollinazione. A essere coinvolte non sono soltanto le api: il mondo degli impollinatori comprende circa 200.000 specie animali, tra insetti, uccelli e mammiferi, con oltre 25.000 specie di api.

La stessa FAO stima che circa il 35% della produzione agricola mondiale, in termini di volume, sia interessata dall'attività degli impollinatori.

Numeri che aiutano a capire perché parlare di api significa parlare anche di sicurezza alimentare. Frutta, verdura, frutta secca e molti altri prodotti agricoli sono infatti legati, con modalità e intensità diverse, al lavoro degli impollinatori.

Api e impollinatori sotto pressione

Il problema è che questo sistema naturale sta affrontando numerose pressioni. La Commissione europea segnala che un terzo delle api, delle farfalle e dei sirfidi è in declino, mentre una specie su dieci appartenente a questi gruppi è minacciata di estinzione.

Il declino non ha una sola causa.

Cambiamenti climatici, trasformazioni dell'agricoltura, perdita e frammentazione degli habitat, pesticidi e urbanizzazione possono esercitare pressioni diverse sulle popolazioni di impollinatori. Anche le analisi più recenti della FAO sottolineano infatti la necessità di interventi mirati in funzione delle specie e degli ambienti coinvolti.

E c'è un elemento importante da non dimenticare: quando parliamo di “salvare le api”, non dovremmo pensare esclusivamente all'ape da miele. La maggior parte degli impollinatori è selvatica e comprende moltissime specie differenti. Proteggere la biodiversità significa quindi anche creare e conservare habitat, fioriture e luoghi adatti alla vita degli insetti selvatici.

Dalla grande emergenza al monitoraggio

La crescente attenzione internazionale si traduce anche in nuovi strumenti di osservazione. Nel 2026 la FAO ha rilanciato l'idea di una piattaforma globale dedicata agli impollinatori, sottolineando il loro ruolo per sicurezza alimentare, biodiversità e comunità rurali.

Monitorare è fondamentale perché permette di capire cosa sta succedendo agli alveari e agli ambienti che li circondano e, quando necessario, di intervenire.

È proprio su questo incontro tra apicoltura e tecnologia che si inserisce l'esperienza di 3Bee, realtà italiana che ha sviluppato sistemi di monitoraggio degli alveari.

Adottare un alveare per seguirlo a distanza

L'iniziativa “Adotta un alveare” permette di sostenere un alveare reale a distanza e di seguirne l'andamento attraverso la tecnologia.

Il sistema Hive-Tech utilizza sensori che rilevano parametri come peso, temperatura, umidità e intensità sonora. I dati possono essere consultati attraverso l'app 3Bee, mentre l'apicoltore può condividere aggiornamenti, fotografie e video dell'alveare. L'adozione comprende inoltre un certificato digitale.

L'aspetto interessante è che dietro l'adozione virtuale c'è un apicoltore reale che continua a occuparsi dell'alveare. Chi aderisce può scegliere, in base alle disponibilità, l'alveare e l'apicoltore e può orientarsi anche in funzione della regione, della fioritura o della tipologia di miele.

E poi c'è il miele. In alcune formule l'adottante può ricevere a casa il miele prodotto dalle proprie api, rispettando però i tempi naturali della produzione e la disponibilità dell'apicoltore.

I termini di 3Bee specificano infatti che quantità e tempi di consegna possono variare in funzione della disponibilità degli alveari e della natura. L'idea, quindi, non è soltanto acquistare un prodotto: è creare un collegamento diretto tra chi sostiene il progetto, l'apicoltore e l'alveare.

Non basta un alveare: serve biodiversità

L'adozione può essere un modo concreto per avvicinarsi al mondo dell'apicoltura, ma la tutela degli impollinatori richiede un approccio più ampio.

La stessa FAO invita, tra le azioni possibili, a piantare fiori favorevoli agli impollinatori, creare rifugi per le api solitarie, scegliere pratiche agricole più sostenibili, ridurre l'impiego di sostanze dannose e acquistare miele e prodotti dell'alveare localmente.

È una distinzione importante: proteggere le api non significa soltanto proteggere gli alveari, ma anche garantire agli impollinatori selvatici luoghi dove trovare cibo, riparo e siti per riprodursi.

In questo senso, iniziative come quella di 3Bee rappresentano un esempio di come la tecnologia possa avvicinare le persone alla vita degli alveari e al lavoro degli apicoltori. Ma il messaggio più importante arriva dai dati: gli impollinatori sono parte di una rete ecologica dalla quale dipende anche il nostro sistema alimentare.

Forse è proprio questo il modo migliore per guardare un'ape la prossima volta che la vedremo posarsi su un fiore: non soltanto come l'insetto che produce il miele, ma come uno degli ingranaggi, piccoli e indispensabili, che tengono in movimento la natura.