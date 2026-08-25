L'Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem) ha manifestato profonda preoccupazione in seguito a una recente sentenza della Corte di Cassazione. La decisione, risalente a marzo, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Mario Pucci, ex sindaco di Chamois, confermando una condanna a 1.800 euro di multa. La sanzione era stata inflitta per deturpamento di bellezze naturali, un'accusa scaturita da un esposto di Legambiente relativo ai prelievi d'acqua effettuati nel lago di Lod nella primavera del 2022.

Il fulcro della questione, e motivo di allarme per l'Uncem, risiede nella precisazione della Corte di Cassazione.

I giudici hanno chiarito che «l'alterazione contemplata dalla norma penale non deve essere necessariamente irreparabile, sussistendo la lesione incriminata anche quando la bellezza dei luoghi possa essere ripristinata». Questa interpretazione, secondo l'organizzazione, costituisce «un precedente giurisprudenziale di sensibile interesse per esaminare condotte di sindaci ed assessori», generando notevole inquietudine. L'Uncem ha evidenziato come sia proprio questa specificazione – che l'alterazione non debba essere irreversibile – a destare i maggiori timori, sollevando interrogativi sulle potenziali implicazioni: «Quindi il taglio di un bosco, nell'ottica di un giudice qualunque, potrebbe essere visto come una alterazione della bellezza del luogo?»

La genesi della vicenda giudiziaria

La complessa vicenda legale ha avuto inizio con l'esposto di Legambiente, presentato in seguito ai prelievi d'acqua effettuati nel suggestivo lago di Lod, situato nel territorio del comune di Chamois, durante la primavera del 2022.

L'allora primo cittadino, Mario Pucci, era stato condannato per deturpamento di bellezze naturali. La successiva impugnazione della sentenza da parte dell'ex sindaco è stata respinta dalla Corte di Cassazione, che ha così confermato la sanzione pecuniaria di 1.800 euro, rendendo definitiva la condanna.

Il contesto: il Lago di Lod e l'impegno dell'Uncem

Il lago di Lod, incastonato nel comune di Chamois, in Valle d'Aosta, a un'altitudine di circa 2.018 metri, rappresenta non solo una delle principali attrazioni naturali della regione ma anche una risorsa di significativo valore per il territorio circostante. In questo scenario si inserisce l'azione dell'Uncem, acronimo di Unione nazionale comuni comunità enti montani.

Questa associazione svolge un ruolo cruciale nella rappresentanza e nella tutela degli interessi dei comuni e delle comunità montane italiane. Il suo impegno si concentra sulla promozione della valorizzazione e della salvaguardia dei territori alpini e appenninici, occupandosi attivamente di questioni fondamentali quali la gestione sostenibile delle risorse naturali e la protezione dell'ambiente. La presa di posizione dell'Uncem nel caso del lago di Lod sottolinea l'importanza di queste tematiche per le aree montane e l'attenzione rivolta alle decisioni giurisprudenziali che possono influenzare la governance locale e la tutela paesaggistica.