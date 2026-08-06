Il programma di sensibilizzazione ambientale promosso da Asia sulle spiagge di Napoli ha fatto tappa questa mattina a San Giovanni a Teduccio. L’iniziativa, che segue gli appuntamenti delle scorse settimane sulla spiaggia delle Monache, a largo Sermoneta e alla Rotonda Diaz, ha visto la partecipazione tra i bagnanti dell’amministratore unico Ciro Accetta, del direttore generale Benino Maddaluno e del direttore Affari Generali e del Servizio Mare Carlo Lupoli. Gli operatori di Asia sono stati impegnati in attività di ascolto e sensibilizzazione rivolte ai cittadini e nella distribuzione di portacicche realizzati in materiale ecologico, con l'obiettivo di evitare la presenza di mozziconi di sigaretta nella sabbia.

Dichiarazioni e impegno

L’amministratore unico di Asia, Ciro Accetta, ha dichiarato: “L'estate a Napoli sono anche le spiagge della città, che rassettiamo ogni giorno all'alba, perché siano pronte e godibili. Un portacicche, così come un piccolo gesto, può cambiare abitudini e costumi radicati, di cui magari si sottovaluta l'impatto rispetto alla bellezza che la città ci offre. Il nostro lavoro nelle giornate d'estate c'è. Fare di più ogni giorno deve essere la nostra visione, prenderci cura la missione che vogliamo condividere con la gente”. L’assessore al Verde e alla Salute del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, ha aggiunto: “L'integrazione del servizio di pulizia delle spiagge all'interno di Asia rappresenta un valore aggiunto per la città.

Accanto alle attività di pulizia è fondamentale sviluppare un rapporto diretto con i cittadini, fondato sull'ascolto, sulla partecipazione e sulla condivisione delle buone pratiche. Il Comune di Napoli, insieme ad Asia, continua a investire risorse e attenzione per rendere le nostre spiagge sempre più curate e vivibili”.

Asia Sea e tutela del litorale

Le attività a San Giovanni a Teduccio rientrano nel programma di tutela del litorale cittadino portato avanti da Asia attraverso il servizio Asia Sea, che dallo scorso anno garantisce la pulizia di quindici tratti di costa di Napoli, da est a ovest della città. Il servizio Asia Sea prevede interventi quotidiani all’alba per rendere le spiagge pronte e godibili ai cittadini.

In aggiunta, da qualche giorno è operativo anche il servizio “spazzamare” del Comune, che utilizza un’imbarcazione per la pulizia dello specchio d’acqua antistante le spiagge comunali, con il supporto del personale Asia.

Il litorale di San Giovanni a Teduccio è stato recentemente al centro di iniziative di valorizzazione e rigenerazione urbana, come la XXIII edizione di “San Giovanni da aMare”, che ha visto la partecipazione di circa mille persone tra attività sportive, laboratori, processioni e momenti di sensibilizzazione ambientale. Queste attività hanno contribuito a rafforzare il legame tra la comunità e il mare, promuovendo la tutela ambientale e la fruizione degli arenili cittadini. Le attività di sensibilizzazione di Asia proseguiranno nei prossimi giorni sugli altri arenili di Napoli, con la presenza degli operatori impegnati sia nelle operazioni di pulizia che nella promozione di comportamenti corretti per la salvaguardia delle spiagge.