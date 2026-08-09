Le operazioni di bonifica e controllo sono in corso in Toscana, dopo che gli incendi a Firenzuola, nel Fiorentino, e nella Pineta di Levante tra Viareggio e Torre del Lago in Versilia, sono stati domati. L'attenzione resta alta a causa del rischio di riaccensioni. Una radice arsa dal fuoco, specialmente in terreni sabbiosi, può agire come una miccia lenta, facendo riemergere un focolaio improvvisamente, anche lontano dal punto di spegnimento.

A Firenzuola, dove il rogo è divampato giovedì, otto squadre di volontari antincendi boschivi sono impegnate nelle ultime fasi di messa in sicurezza.

Una "sentinella" monitora l'area bruciata, stimata in almeno cinquanta ettari tra due valloni, per segnalare possibili riprese delle fiamme.

Nella Pineta di Levante di Torre del Lago, l'incendio, scoppiato nel pomeriggio di ieri, ha richiesto intenso lavoro notturno. Una ruspa è stata utilizzata per delimitare i vari focolai. Sebbene la superficie interessata sia più limitata, la natura sabbiosa del terreno facilita la propagazione lenta del fuoco nel sottosuolo, seguendo radici o lettiera mescolata. Ciò richiede vigilanza e interventi meticolosi.

Bonifica e prevenzione: l'impegno sul campo

Attualmente, nella zona della Pineta di Levante, quindici squadre di volontari antincendi boschivi e operai forestali sono distribuite in vari punti.

Per assicurare una copertura ininterrotta e prevenire riaccensioni, è previsto un cambio delle squadre nel pomeriggio e durante la notte. Le attività di bonifica comprendono il controllo delle aree colpite e la rimozione di residui combustibili, per la massima sicurezza.

Il ruolo dei volontari antincendi boschivi in Toscana

I volontari antincendi boschivi svolgono un ruolo centrale nella gestione e nel contenimento degli incendi boschivi in tutta la Toscana. Queste squadre, coordinate a livello regionale, operano in stretta sinergia con le autorità locali e la protezione civile. Il loro intervento è essenziale sia nella fase di spegnimento che in quella successiva di bonifica. La loro presenza costante consente monitoraggio efficace e interventi rapidi in caso di nuove emergenze, a tutela del patrimonio naturale e delle comunità.