La Regione Liguria sta attivamente valutando l'istituzione di una task force specifica, dedicata a fronteggiare in modo più strutturato ed efficace le ondate di calore che ciclicamente colpiscono il territorio ligure durante i mesi estivi. L'iniziativa, annunciata il 3 agosto 2026, rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento delle misure organizzative regionali, con l'obiettivo di gestire al meglio le emergenze climatiche estive. Il modello di riferimento per questa nuova struttura è quello già adottato con successo per la gestione dei picchi di afflusso nei pronto soccorso, un approccio che ha dimostrato la sua efficacia nel coordinare risorse e risposte in situazioni di criticità.

Dettagli e obiettivi della nuova task force regionale

Secondo quanto comunicato dall'amministrazione regionale, la task force sarà composta da un team multidisciplinare. Ne faranno parte rappresentanti delle principali strutture sanitarie liguri, figure chiave della Protezione Civile e delegati degli assessorati regionali competenti. Questo gruppo di lavoro avrà il compito strategico di monitorare costantemente l'evoluzione della situazione meteorologica, predisporre piani di intervento rapido e fornire indicazioni operative chiare e precise sia alle strutture sanitarie territoriali che agli enti locali. L'obiettivo dichiarato è garantire una risposta tempestiva e coordinata alle esigenze dei cittadini, specialmente durante le fasi più intense e critiche delle ondate di calore, minimizzando i rischi per la salute pubblica.

La decisione di istituire una tale task force nasce dall'analisi delle esperienze maturate negli ultimi anni. L'aumento progressivo e costante delle temperature ha infatti determinato, in diverse occasioni, situazioni di emergenza nei centri urbani e un significativo incremento degli accessi ai servizi sanitari, mettendo a dura prova il sistema. La Regione sottolinea che il modello organizzativo prescelto, analogo a quello già sperimentato con successo per i picchi di afflusso nei pronto soccorso, prevede una stretta collaborazione tra i diversi enti coinvolti e una condivisione rapida e in tempo reale delle informazioni, elementi considerati fondamentali per una gestione efficace delle crisi.

Il ruolo cruciale di Protezione Civile e strutture sanitarie

La Protezione Civile regionale è destinata ad assumere un ruolo di primaria importanza nel coordinamento di tutte le attività di prevenzione e gestione delle emergenze legate alle ondate di calore. Il suo coinvolgimento garantirà una visione d'insieme e una capacità di mobilitazione rapida. Parallelamente, il coinvolgimento attivo delle strutture sanitarie sarà essenziale per attivare prontamente protocolli specifici di assistenza, mirati in particolare alle categorie di persone più vulnerabili, come gli anziani e i soggetti affetti da patologie croniche, che sono maggiormente a rischio durante gli eventi climatici estremi. La Regione evidenzia inoltre l'importanza strategica di una comunicazione tempestiva e capillare alla popolazione, che sarà veicolata attraverso i canali istituzionali e specifiche campagne informative dedicate, per sensibilizzare e fornire consigli utili.

Le misure attualmente in fase di studio e implementazione prevedono anche l'aggiornamento e l'adeguamento dei piani di emergenza comunali, rendendoli più specifici e reattivi alle problematiche legate al calore. A ciò si aggiungerà la formazione mirata del personale coinvolto nella gestione delle crisi climatiche, per assicurare competenze aggiornate e procedure standardizzate. Con queste iniziative complessive, la Regione Liguria intende rafforzare significativamente la propria capacità di risposta di fronte ai fenomeni meteorologici estremi, adottando un approccio integrato che vede la sinergia tra il sistema sanitario, la protezione civile e le amministrazioni locali, con l'obiettivo ultimo di tutelare la salute e il benessere dei cittadini liguri.