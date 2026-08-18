Confcommercio ha lanciato la nuova campagna denominata “Trasimeno autentico per natura”, un’iniziativa strategica volta a valorizzare il territorio del Lago Trasimeno. Il progetto, presentato il 18 agosto 2026, mira a promuovere le ricchezze naturali, culturali ed enogastronomiche dell’area, coinvolgendo attivamente otto comuni: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuoro sul Trasimeno.

L’obiettivo principale della campagna è rafforzare l’identità del Trasimeno come destinazione turistica autentica, ponendo l’accento sulla qualità dell’offerta, sulla sostenibilità ambientale e sulla ricchezza delle tradizioni locali.

Per raggiungere questo scopo, sono previsti la realizzazione di materiali promozionali dedicati, l’organizzazione di eventi tematici e una stretta collaborazione con gli operatori turistici e i produttori del territorio. L’intento è quello di offrire ai visitatori un’esperienza unica e genuina, contribuendo al contempo allo sviluppo economico e sociale dell’intera area.

La campagna e il coinvolgimento dei comuni del Trasimeno

La campagna “Trasimeno autentico per natura” si inserisce in un più ampio contesto di crescente attenzione verso la promozione delle aree interne e dei caratteristici borghi dell’Umbria. Gli otto comuni partecipanti rappresentano un patrimonio inestimabile di storia, paesaggi suggestivi e produzioni tipiche, che Confcommercio intende valorizzare attraverso una narrazione condivisa e iniziative mirate.

Tra le attività programmate figurano visite guidate, degustazioni di prodotti locali, percorsi naturalistici e diverse manifestazioni culturali, tutte con il coinvolgimento diretto delle imprese locali.

L’iniziativa si propone di coniugare la tutela dell’ambiente con la crescita di un turismo di qualità. Un altro aspetto fondamentale è il rafforzamento della coesione tra gli operatori del territorio, con l’obiettivo di creare una rete sinergica capace di offrire servizi integrati e di attrarre nuovi flussi di visitatori, sia a livello nazionale che internazionale.

Il ruolo del Trasimeno nella strategia turistica regionale

Il territorio del Trasimeno è stato riconosciuto come una delle cinque aree interne centrali nella nuova campagna di promozione turistica regionale, intitolata “Vivere l’Umbria è vivere davvero”.

Questa strategia della Regione Umbria mira a esaltare le peculiarità delle zone meno conosciute, promuovendo un turismo sostenibile e attento alla qualità della vita, alla natura e alle tradizioni locali. Il Trasimeno, grazie alla sua posizione strategica e alle sue caratteristiche ambientali, è considerato un esempio virtuoso di equilibrio tra sviluppo turistico e conservazione del patrimonio naturale e culturale.

La collaborazione tra enti locali, associazioni di categoria e la Regione Umbria è un fattore cruciale per il successo delle iniziative di promozione e per il rilancio economico delle aree interne. Campagne come “Trasimeno autentico per natura” contribuiscono attivamente a questo quadro, favorendo la costruzione di un’offerta turistica integrata e intrinsecamente sostenibile per l’intera regione.