La Regione Campania e il Comune di Ercolano hanno formalizzato l'Accordo di Programma Prius, un'iniziativa che destina 13,7 milioni di euro a sei interventi chiave di rigenerazione urbana. Queste risorse, provenienti da fondi europei e regionali, sono finalizzate a migliorare significativamente la qualità urbana, la sicurezza e l'accessibilità dei servizi nella storica città vesuviana.

Il piano di riqualificazione include la trasformazione di corso Umberto e via Cook, la creazione del suggestivo Parco del Mare, l'implementazione di un avanzato sistema di videosorveglianza nei sottopassi, la realizzazione di una nuova area verde attrezzata a San Vito e la riconversione dell'ex scuola materna di via Marconi in un moderno asilo nido comunale.

A questi progetti si aggiunge il Parco dello Sport, finanziato tramite la quota premiale del programma, per un investimento complessivo che conferma i 13,7 milioni di euro.

I dettagli degli interventi principali

La riqualificazione di corso Umberto prevede la sua trasformazione in una dorsale sostenibile, arricchita da basolato, verde lineare e percorsi dedicati alla mobilità dolce. Per via Cook sono previsti due lotti distinti: il primo focalizzato sulla riqualificazione dell'asse viario e dell'area verde a San Vito, mentre il secondo sulla creazione di un nuovo parco urbano multifunzionale. Il Parco del Mare si configurerà come un'infrastruttura verde essenziale per la riqualificazione del fronte costiero, mentre il Parco dello Sport offrirà spazi moderni per attività sportive, sociali e culturali, promuovendo stili di vita sani e l'inclusione sociale.

Il sistema di videosorveglianza urbana sarà integrato con la Polizia Locale, con un focus particolare sugli accessi alla spiaggia attraverso i sottopassi ferroviari, garantendo maggiore sicurezza. Infine, la riconversione dell'ex scuola materna di via Marconi in un asilo nido comunale mira a potenziare l'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, rispondendo a un'esigenza fondamentale della comunità.

La visione strategica per Ercolano

Questi interventi si inseriscono in una più ampia strategia di sviluppo urbano, che include investimenti già in corso come il nuovo waterfront e le opere nel Parco Archeologico di Ercolano. L'area individuata come prioritaria dal Comune si estende tra il waterfront, corso Umberto e via Gabriele D'Annunzio, zone attualmente caratterizzate da criticità fisiche, sociali e ambientali.

Il Documento di Orientamento Strategico (D.O.S.) adottato da Ercolano sottolinea come queste opere siano cruciali per rafforzare le connessioni territoriali, valorizzare il patrimonio ambientale e culturale e potenziare i servizi alla comunità.

Ercolano possiede enormi potenzialità e ampi margini di sviluppo. Gli interventi di rigenerazione urbana finanziati definiranno una trasformazione necessaria per la città, rafforzando la sua capacità di programmare e realizzare opere con attenzione alla qualità degli spazi, alla sicurezza, all'accessibilità dei servizi, alla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico e al contrasto alla povertà e al disagio. Questo accordo segna l'avvio di una nuova fase di programmazione e progettazione, con la Regione Campania impegnata a supportare le città nel trasformare le opportunità della programmazione europea in opere, servizi e nuove opportunità per i cittadini.