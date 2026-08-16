Una nuova e intensa attività esplosiva si è manifestata con forza dal cratere Voragine dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa. Questo significativo fenomeno eruttivo è stato prontamente rilevato e registrato dall'avanzato sistema di monitoraggio in rete gestito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), specificamente dall'Osservatorio Etneo con sede a Catania. I dati raccolti indicano chiaramente che il tremore vulcanico, un parametro fondamentale che riflette l'energia presente e in movimento all'interno dei condotti magmatici interni del vulcano, è in una fase di netta risalita e si mantiene su valori molto alti, segnalando una persistente e notevole dinamicità.

Nel dettaglio, un evento esplosivo impulsivo di particolare intensità è stato segnalato con precisione alle ore 2:51 della notte. A questo episodio iniziale ha fatto seguito un'attività stromboliana che continua a produrre una debole emissione di cenere vulcanica. Questa cenere, spinta e modellata dalle correnti eoliche dominanti, si sta dirigendo prevalentemente verso la direzione Est-Sud-Est. Le analisi geofisiche hanno permesso di localizzare con accuratezza le sorgenti di questo tremore vulcanico nell'area del cratere Nord-Est, a una quota stimata di circa 1.600 metri sul livello del mare, fornendo ulteriori dettagli sulla dinamica interna del vulcano.

Monitoraggio costante e allerta per l'aviazione

L'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania prosegue ininterrottamente il suo lavoro di monitoraggio costante della situazione eruttiva dell'Etna, garantendo una sorveglianza h24. In seguito all'intensificarsi dell'attività, è stato emesso un avviso per l'aviazione, noto come VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), da parte dell'INGV. Questo avviso è stato portato al livello di allerta arancione, indicando una significativa attività vulcanica che potrebbe potenzialmente influenzare la sicurezza dei voli nella regione circostante il vulcano. Nonostante il cambiamento del livello di allerta, è importante sottolineare che, al momento, non sono stati riscontrati disagi operativi per l'aeroporto di Catania, che continua a funzionare regolarmente, senza interruzioni o cancellazioni legate all'eruzione.

Il ruolo cruciale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) rappresenta l'ente di riferimento in Italia per lo studio e il monitoraggio dei fenomeni vulcanici, sismici e geofisici. Attraverso una rete capillare di osservatori e centri di ricerca, l'INGV svolge un'attività essenziale per la prevenzione e la gestione dei rischi naturali. L'Osservatorio Etneo, in particolare, con la sua sede strategica a Catania, è investito della responsabilità primaria della sorveglianza continua dell'Etna. Il suo compito è quello di raccogliere dati, analizzare i segnali del vulcano e fornire aggiornamenti e avvisi in tempo reale sia alle autorità competenti, per l'adozione di eventuali misure di sicurezza, sia alla popolazione, per garantire la massima informazione e consapevolezza riguardo all'evoluzione dell'attività vulcanica.