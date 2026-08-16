Il Consorzio Gorgovivo, proprietario dell’area, e VivaServizi Spa, gestore del Servizio Idrico Integrato, hanno segnalato ripetuti episodi di abbandono di rifiuti nel parco fluviale di Gorgovivo a Serra San Quirico, in provincia di Ancona. Le due società hanno espresso "profondo rammarico e preoccupazione", sottolineando che tali scarichi abusivi rappresentano un reato penale e costituiscono "un atto di grave inciviltà" che compromette un territorio di elevato valore ambientale.

L’area del parco di Gorgovivo è caratterizzata da un ecosistema ricco di flora e fauna e da un equilibrio naturale che necessita di tutela rigorosa.

L’area è inoltre sottoposta a vincolo come area di salvaguardia, ospitando la principale opera di captazione idropotabile della provincia di Ancona. Da questa infrastruttura strategica viene prelevata circa l’80% dell’acqua potabile destinata a circa 450mila persone della provincia.

Tutela della Risorsa Idrica e Campagne di Sensibilizzazione

In un periodo in cui diverse zone delle Marche affrontano carenza idrica, la provincia di Ancona non si trova nelle stesse condizioni proprio grazie alla piena funzionalità della risorsa di Gorgovivo. VivaServizi ribadisce l’importanza di tutelare con rigore questa risorsa, essenziale per garantire continuità, sicurezza e qualità del servizio idrico. Da anni, VivaServizi investe in progetti di sensibilizzazione rivolti agli studenti, con attività di formazione e informazione nelle scuole.

La società ha promosso la campagna "Ogni goccia conta", rivolta a cittadini e amministrazioni, per diffondere una cultura dell’uso consapevole dell’acqua. I prelievi dalla sorgente di Gorgovivo raggiungono circa 1.200 litri al secondo, con punte fino a 1.300 litri al secondo nei fine settimana. La campagna suggerisce pratiche quotidiane per risparmiare acqua, come controllare perdite, preferire la doccia, usare elettrodomestici a pieno carico e irrigare responsabilmente. Il Direttore Generale di VivaServizi, Moreno Clementi, ha dichiarato: "Solo con la collaborazione tra gestore, istituzioni e cittadini possiamo affrontare le sfide dei cambiamenti climatici e garantire una risorsa sicura anche alle generazioni future".

Azioni di Monitoraggio e Prevenzione

Il Consorzio Gorgovivo, VivaServizi e l’Amministrazione Comunale stanno valutando interventi congiunti per rafforzare sorveglianza, monitoraggio e prevenzione, con l’obiettivo di scoraggiare il ripetersi degli episodi di abbandono rifiuti e garantire la piena tutela dell’area di salvaguardia. Queste azioni mirano a preservare il benessere della comunità e la qualità della risorsa idrica fondamentale per la provincia di Ancona.