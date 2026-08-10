La riserva naturale statale dell'isola di Vivara, situata a Procida, si prepara a riaprire al pubblico nell'ultima settimana di agosto, dopo essere rimasta chiusa dallo scorso marzo. La chiusura si era resa necessaria a seguito di una frana che aveva richiesto interventi e verifiche tecniche approfondite per garantire la piena sicurezza dell'area.

L'annuncio della riapertura è stato dato il 10 agosto 2026, durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del sindaco di Procida, Luigi Muro, del consigliere delegato a Vivara, Luigi Spinelli, della presidente del Comitato di gestione, Rosalia Santoro, e di Francesca Diana in rappresentanza della proprietà.

Modalità di accesso e calendario delle visite

L'apertura della riserva è programmata tra il 26 e il 28 agosto. Già dal 20 agosto, invece, dovrebbe essere disponibile la piattaforma online dedicata alla prenotazione delle visite. Le date definitive saranno comunicate non appena saranno completati gli ultimi adempimenti organizzativi.

In una fase iniziale, l'accesso sarà consentito esclusivamente tramite prenotazione online e verranno mantenute le tariffe già in vigore prima del periodo di chiusura. Successivamente, è prevista l'attivazione di una biglietteria fisica sull'isola di Procida, per facilitare ulteriormente l'accesso ai visitatori.

Nei giorni scorsi è stata acquisita tutta la documentazione conclusiva, inclusa l'attestazione di collaudo dei lavori eseguiti per la messa in sicurezza.

L'isola di Vivara, in quanto riserva naturale statale, era stata al centro di dibattiti e polemiche nei mesi precedenti, in particolare riguardo alla sua gestione e ai tempi previsti per il ritorno alla fruizione pubblica. Con l'insediamento della nuova governance, sono state avviate una serie di ricognizioni amministrative, contabili e tecniche, oltre a rigorose verifiche relative alla sicurezza dell'intero sito.

Novità per la fruizione e valore della riserva

A partire dal prossimo anno, la nuova convenzione stipulata con la proprietà introdurrà importanti novità: la gratuità per i giovani residenti e l'istituzione di due giornate mensili di ingresso gratuito dedicate ai cittadini procidani.

Queste misure mirano a promuovere una maggiore fruizione pubblica e a rafforzare il coinvolgimento della comunità locale con la sua riserva naturale.

Vivara è una piccola ma preziosa riserva naturale, collegata a Procida da un ponte pedonale. Rappresenta un sito di fondamentale interesse ambientale e naturalistico, noto per la sua ricca biodiversità e per la presenza di numerose specie vegetali e animali protette. La gestione della riserva, affidata a un Comitato in collaborazione con la proprietà privata, si occupa della tutela, della valorizzazione e della regolamentazione degli accessi. L'obiettivo principale è preservare l'equilibrio naturale dell'isola, garantendo al contempo la possibilità di esplorare uno degli ambienti più suggestivi e incontaminati del Golfo di Napoli.