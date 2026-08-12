L'assessore all'Igiene e alla Sanità del Comune di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, ha annunciato che i dati relativi ai controlli balneari condotti dall'Asp nel mese di luglio e il 10 agosto scorso a Mondello, in diverse aree della costa, rientrano pienamente nei limiti previsti dalla normativa vigente. Ferrandelli ha specificato che i parametri microbiologici rilevati sono conformi ai requisiti di legge e ha sottolineato che, in caso di esito negativo, sarebbe stato immediatamente emesso un provvedimento di divieto di balneazione, come già accaduto in altre località del litorale palermitano quali Sferracavallo e Vergine Maria.

L'assessore Ferrandelli ha inoltre fornito aggiornamenti sui prossimi accertamenti, precisando che «oggi stesso sono stati eseguiti altri prelievi e presto avremmo nuovi risultati». Ha poi chiarito che le informazioni citate dal deputato Ismaele La Vardera si riferiscono a campionamenti effettuati a fine luglio e che non è stato specificato il punto esatto del prelievo. Ferrandelli ha ribadito con fermezza che l'amministrazione si attiene esclusivamente ai dati ufficiali dell'Asp di Palermo, in quanto unici elementi su cui è possibile basare l'adozione di eventuali provvedimenti di interdizione alla balneazione.

I controlli e i parametri dell'Asp a Mondello

I controlli balneari eseguiti dall'Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) a Mondello sono stati condotti in molteplici punti strategici della spiaggia e hanno avuto come obiettivo primario la verifica approfondita dei parametri microbiologici delle acque.

Le analisi sistematiche, effettuate sia a luglio che il 10 agosto, hanno confermato che i valori riscontrati sono pienamente conformi ai limiti di legge stabiliti per la balneabilità. È importante ricordare che, in situazioni pregresse di superamento dei limiti consentiti, sono stati prontamente disposti divieti di balneazione in altre specifiche zone del litorale palermitano, a tutela della salute pubblica.

Ruolo e competenze dell'Asp di Palermo per la qualità delle acque

L'Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Palermo detiene la responsabilità esclusiva dei controlli sulla qualità delle acque di balneazione lungo l'intera costa cittadina. L'ente svolge regolarmente campionamenti e analisi approfondite per accertare la salubrità delle acque e garantire la massima sicurezza per i bagnanti.

Nel caso in cui si verifichi un superamento dei limiti previsti per i parametri microbiologici, l'Asp provvede a segnalare tempestivamente la necessità di adottare provvedimenti urgenti, quali il divieto temporaneo di balneazione nelle aree interessate. I dati ufficiali dell'Asp rappresentano il riferimento imprescindibile e autorevole per tutte le decisioni che le autorità comunali sono chiamate a prendere in materia di salute pubblica e di tutela ambientale del territorio.