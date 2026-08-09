Nel pomeriggio del 9 agosto 2026, la Toscana è stata colpita da nuovi incendi, con focolai attivi a Massa Marittima (Grosseto) e ad Anghiari (Arezzo). A Massa Marittima, in località Val Piano, un rogo di macchia mediterranea è stato rapidamente contenuto nonostante il vento, grazie all'intervento di sette squadre di volontari e operai forestali e due elicotteri regionali. Contemporaneamente, a Montemercole (Anghiari), un incendio si è propagato velocemente lungo un crinale montano. La sala operativa regionale ha mobilitato tre elicotteri e ulteriori squadre di terra.

Le abitazioni vicine non risultano al momento minacciate, ma la vigilanza è massima.

Rischio incendi: condizioni climatiche e allerta

La Regione Toscana sottolinea che alte temperature e prolungata siccità accrescono significativamente il rischio di incendio. Le previsioni meteo per i prossimi giorni non indicano miglioramenti, mantenendo elevato lo stato di allerta e la necessità di coordinamento costante tra tutte le forze operative.

Il sistema antincendio regionale: prontezza ed efficacia

Il sistema regionale di intervento antincendio della Toscana, con la sua sala operativa, volontari, operai forestali e mezzi aerei, si è dimostrato efficiente. Il coordinamento tempestivo ha permesso una risposta rapida e organizzata, come evidenziato dagli interventi odierni a Massa Marittima e Anghiari, dove la mobilitazione di risorse specializzate ha permesso di contenere le fiamme in tempi brevi.