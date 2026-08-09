Il Regno Unito è nuovamente stretto nella morsa di un caldo estremo, con l'inizio della quinta ondata dall'inizio di maggio e la terza solo da luglio. Questa situazione sta aggravando l'allarme siccità in molteplici regioni del Paese. Le temperature, che superano costantemente i 30 gradi e che si prevede possano raggiungere i 35 gradi nei prossimi giorni, sono considerate valori pressoché inediti per queste latitudini, segnando un'anomalia climatica significativa. L'allerta meteo è stata prontamente ripristinata su gran parte dell'Inghilterra e del Galles, dove l'afa ha ripreso il sopravvento a partire dal 9 agosto 2026, intensificando la preoccupazione generale.

La crisi idrica si è ulteriormente aggravata, con il mese di luglio che ha fatto registrare un clima secco a livelli record. Le rilevazioni validate, disponibili dal lontano 1836, confermano che si tratta del luglio più arido mai documentato per il Paese. La gravità del fenomeno è visibile anche attraverso le immagini di parchi e aree solitamente verdi, che in questi giorni appaiono letteralmente bruciate dal caldo persistente e dalla mancanza di piogge. Parallelamente, si moltiplicano i timori tra i produttori agricoli, i gestori di supermercati e i consumatori riguardo a una possibile impennata dei prezzi. Questa preoccupazione è legata alla ricaduta delle emergenze meteo di questi mesi su svariate coltivazioni, minacciando la stabilità della catena di approvvigionamento alimentare.

Allarme agricoltura e catena di distribuzione

La National Farmers’ Union (Nfu), l'organizzazione di categoria che rappresenta gli agricoltori britannici, ha espresso una forte denuncia riguardo all'impatto dei cambiamenti climatici. L'organizzazione ha evidenziato come tali fenomeni stiano gravando su una “catena di distribuzione già vulnerabile”, mettendo a rischio la produzione agricola e la disponibilità di prodotti freschi. A fronte di questa situazione critica, la Nfu ha avanzato richieste specifiche al governo, sollecitando l'introduzione di misure di sostegno come sconti fiscali ad hoc per mitigare le perdite e supportare il settore primario. Le condizioni meteorologiche estreme, infatti, stanno compromettendo seriamente i raccolti, con potenziali ripercussioni sull'intero comparto alimentare e sulla sicurezza degli approvvigionamenti.

Ondate di caldo e incendi in Europa

Il Regno Unito non è l'unico Paese europeo a fronteggiare condizioni climatiche estreme e le loro drammatiche conseguenze. In Francia, i vigili del fuoco sono impegnati in una strenua battaglia contro un incendio di vaste proporzioni nella regione della Gironda, un rogo la cui estensione è quattro volte quella di Parigi. Le previsioni indicano temperature che potrebbero superare i 40 gradi, rendendo ancora più arduo il contenimento delle fiamme e l'evacuazione di centinaia di migliaia di persone. Anche nella vicina Spagna, la popolazione si prepara ad affrontare la quarta ondata di caldo dell'estate, mentre diversi incendi continuano a bruciare senza controllo.

Questi eventi hanno costretto circa 330.000 persone ad abbandonare le proprie case e i luoghi di vacanza, causando danni significativi a edifici, foreste e attività economiche. La situazione evidenzia la portata continentale delle attuali emergenze climatiche, che stanno mettendo a dura prova le infrastrutture e la resilienza delle comunità in tutta Europa.