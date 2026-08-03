La Federazione Motociclistica Italiana (FMI) ha espresso una ferma e decisa critica nei confronti della recente decisione della Provincia autonoma di Bolzano. Il provvedimento in questione impone un divieto generalizzato sugli eventi motoristici in tutto il territorio dell'Alto Adige. Questa misura, annunciata ufficialmente dalle autorità provinciali, è stata immediatamente giudicata dall'organizzazione come profondamente penalizzante per l'intero settore motociclistico e per le attività ad esso connesse.

Le ragioni della critica della FMI

Secondo quanto dichiarato dalla Federazione Motociclistica Italiana, il divieto imposto dalla Provincia autonoma di Bolzano rappresenta un ostacolo significativo e inaccettabile per tutte le attività motoristiche che tradizionalmente si svolgono nella regione.

La FMI ha evidenziato come tale decisione non colpisca unicamente gli organizzatori e i numerosi partecipanti che animano questi eventi, ma si estenda a penalizzare l'intero indotto economico che gravita attorno a queste manifestazioni. Questo include settori vitali come l'ospitalità, la ristorazione, il commercio locale e i servizi correlati, che beneficiano direttamente dell'afflusso di appassionati e turisti. In una nota ufficiale, la Federazione ha ribadito con forza: "La misura adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano è penalizzante per tutto il movimento motociclistico e per il territorio, compromettendo opportunità di sviluppo e visibilità."

Impatto del divieto e reazioni

Il provvedimento della Provincia autonoma di Bolzano riguarda il divieto di organizzare qualsiasi forma di eventi motoristici, estendendosi sull'intera superficie dell'Alto Adige.

La FMI ha espresso profonda preoccupazione, sottolineando che una scelta di tale portata potrebbe generare ripercussioni negative su un ampio spettro di iniziative, sia di carattere sportivo che turistico. Queste manifestazioni, infatti, rappresentano da sempre un polo di attrazione per un vasto pubblico di appassionati e visitatori, provenienti anche da fuori regione, che contribuiscono in modo significativo all'economia locale. La Federazione ha inoltre enfatizzato l'importanza cruciale che le manifestazioni motoristiche rivestono nella promozione attiva del territorio, offrendo visibilità e valorizzando le peculiarità paesaggistiche e culturali dell'Alto Adige. Esse sono anche un veicolo per il coinvolgimento diretto delle comunità locali, attraverso l'organizzazione di eventi collaterali e la partecipazione di volontari, rafforzando il legame tra sport e territorio.

Di fronte a questa situazione, la discussione sul divieto degli eventi motoristici in Alto Adige rimane, a detta della FMI, pienamente aperta e necessita di un confronto costruttivo. La Federazione continua a sollecitare un dialogo immediato e approfondito con le istituzioni locali della Provincia autonoma di Bolzano. L'obiettivo primario è quello di esplorare e valutare congiuntamente possibili soluzioni alternative, che siano in grado di conciliare la legittima tutela dell'ambiente con le altrettanto legittime esigenze e le prospettive di sviluppo del settore motociclistico, cercando un equilibrio sostenibile che non penalizzi ingiustamente una realtà così radicata e produttiva per la regione.