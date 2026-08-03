Il Ministero della Salute ha esteso il bollino rosso per il caldo in Liguria, mantenendo il massimo livello di allerta per quattro giorni consecutivi, fino a mercoledì. Questa decisione è motivata dalle temperature massime percepite, che a metà giornata toccano i 35 gradi. Tali valori sono calcolati secondo il criterio del disagio bioclimatico, che considera sia la temperatura dell'aria che l'umidità relativa.

I dati forniti dal Centro funzionale meteo idrologico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) indicano una temperatura minima notturna di 15,2 gradi a Padivarma, nel Comune di Beverino (La Spezia).

L'Osservatorio meteo idrologico della Regione Liguria (Omirl) ha invece rilevato il picco di 35,5 gradi a Borgomaro (Imperia) alle ore 11:27.

Prevenzione e supporto: le misure contro l'ondata di calore

La Protezione Civile ha diffuso importanti raccomandazioni per la popolazione: evitare di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, preferire pasti leggeri, assicurarsi di bere molta acqua e prestare la massima attenzione alla corretta conservazione di cibi e farmaci. Per offrire un supporto concreto, in Liguria è operativo il numero verde regionale 800 593 235. Il servizio, gratuito e attivo quotidianamente dalle 8 alle 20, fornisce orientamento, informazioni e raccoglie le richieste dei cittadini, con l'obiettivo primario di proteggere le persone più fragili dai rischi associati alle ondate di calore.

Per le giornate di lunedì 29, martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio 2026, il Ministero della Salute ha confermato il livello 3 di allerta caldo (rosso) per l'intero territorio di Ats-Asl3. Durante questo periodo di massima allerta, i servizi socio-sanitari sono pronti ad attivare procedure straordinarie e percorsi assistenziali dedicati. Queste iniziative mirano a tutelare le categorie più vulnerabili, come anziani, neonati e malati cronici, e saranno implementate in stretta sinergia con i medici di medicina generale e le istituzioni locali.

Informazioni utili e consigli per affrontare il caldo

Si invita la cittadinanza e i caregiver a seguire scrupolosamente le raccomandazioni ufficiali per la prevenzione dei rischi connessi alle alte temperature.

Ulteriori aggiornamenti, informazioni dettagliate e preziosi consigli forniti dagli specialisti per gestire al meglio le ondate di calore sono costantemente disponibili sul sito di Ats-Asl3, all'interno della sezione dedicata all'iniziativa "Estate Sicura 2026".