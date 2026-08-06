La Germania ha affrontato un'ondata di caldo eccezionale nel mese di giugno, causando un significativo aumento dei decessi. L'Istituto Robert Koch ha documentato 9600 decessi attribuiti all'emergenza climatica nella sola settimana dal 22 al 28 giugno. In quel periodo, le temperature hanno toccato livelli record, con 41,3 gradi registrati nel Saarland, nell'ovest del Paese.

Questo fenomeno ha avuto un impatto rilevante sulla salute pubblica, con un incremento della mortalità. L'agenzia statistica tedesca ha rilevato circa 23.900 decessi a livello nazionale tra il 22 e il 28 giugno, un aumento di 7100 rispetto alle due settimane precedenti.

Questo dato rappresenta un incremento del 32 per cento confrontato con la media degli ultimi quattro anni per lo stesso periodo.

L'impatto dell'ondata di calore sulla mortalità

L'ondata di calore ha colpito in particolare il Saarland, dove si è registrata la temperatura più alta di 41,3 gradi. L'Istituto Robert Koch ha evidenziato l'elevato numero di decessi attribuiti al caldo nella settimana di riferimento, sottolineando la gravità. Le autorità hanno osservato che l'impatto sulla salute dovuto al caldo e l'aumento dei tassi di mortalità sono effetti noti, spesso osservati nei mesi estivi.

Una revisione dei dati ha portato a un aggiornamento delle stime, indicando che i decessi correlati al caldo durante l'ondata di giugno sono stati superiori alle prime valutazioni.

Al di fuori di quella specifica settimana, la mortalità in Germania nel 2026 è rimasta generalmente in linea con i valori degli ultimi quattro anni o è risultata inferiore.

Il ruolo dell'Istituto Robert Koch

L'Istituto Robert Koch è l'ente nazionale tedesco responsabile del controllo e della prevenzione delle malattie. L'istituto svolge monitoraggio e analisi dei dati sanitari, contribuendo alla valutazione degli effetti di eventi climatici estremi sulla salute. Il monitoraggio delle ondate di calore e delle loro conseguenze rientra tra le attività dell'ente, che fornisce dati utili per la gestione delle emergenze sanitarie.

Le autorità sanitarie tedesche mantengono un costante monitoraggio sull'andamento delle temperature e sui loro impatti sulla salute pubblica, specialmente durante i periodi estivi con condizioni meteorologiche estreme.