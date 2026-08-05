Un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri a Montegiorgio, in provincia di Fermo, con l'accusa di combustione illecita di rifiuti.
Il controllo dei carabinieri
L'intervento dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montegiorgio è scattato durante un controllo ispettivo effettuato in un terreno di pertinenza di una ditta artigianale della zona.
Dagli accertamenti è emerso che il titolare dell'attività avrebbe proceduto alla combustione illecita di rifiuti non pericolosi, nello specifico materiali in plastica.
Monitoraggio ambientale
I carabinieri hanno sottolineato che l'operazione rientra nelle attività di monitoraggio ambientale condotte per tutelare il territorio.
"L'efficacia di questa operazione si inserisce nel quadro delle continue attività di monitoraggio ambientale svolte per preservare l'integrità del territorio", hanno spiegato i militari.
I servizi di controllo e prevenzione proseguiranno in tutta la provincia con l'obiettivo di tutelare la salute pubblica, contrastare le forme di illegalità e rafforzare la sicurezza dei cittadini.