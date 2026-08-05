La Regione Basilicata ha ufficialmente presentato un ambizioso piano di interventi per la rigenerazione urbana, destinando oltre 47 milioni di euro ai Comuni lucani. L'annuncio, avvenuto il 5 agosto 2026 nella Sala Inguscio di Potenza, segna un passo significativo verso la valorizzazione ambientale e sociale degli spazi urbani della regione. I fondi, provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027, mirano a trasformare il territorio attraverso il ridisegno di piazze, il recupero di edifici abbandonati e la creazione di nuovi luoghi di aggregazione per famiglie, giovani e anziani.

L'iniziativa, promossa dall'assessora all’Ambiente e alla Transizione Energetica Laura Mongiello e sostenuta dal presidente della Regione Vito Bardi, si rivolge a tutti i Comuni e alle Unioni di Comuni della Basilicata. Ogni singolo Progetto integrato di rigenerazione urbana (Piru) potrà beneficiare di un finanziamento compreso tra 1 e 2,5 milioni di euro, coprendo fino al 100% dei costi ammissibili. L'assessora Mongiello ha evidenziato che “rigenerare significa prima di tutto prendersi cura delle persone e dei luoghi che abitano”, sottolineando come la strategia regionale intenda integrare architettura, ambiente, servizi e inclusione sociale per contrastare lo spopolamento dei borghi e migliorare la qualità della vita nelle città lucane.

Un approccio innovativo alla selezione dei progetti

Una delle principali novità introdotte dal piano è il superamento delle tradizionali graduatorie rigide. Le proposte progettuali ritenute idonee non saranno inserite in liste d'attesa, ma accederanno a una vera e propria procedura negoziale. Questo meccanismo prevede un confronto continuo e diretto tra la Regione e i Comuni, finalizzato ad affinare la qualità dei progetti, a verificarne la sostenibilità gestionale e a definire con precisione i tempi di realizzazione. I candidati saranno chiamati a presentare progetti organici che integrino il recupero di edifici pubblici, la valorizzazione di aree verdi, piazze e percorsi pedonali e ciclabili, con un'attenzione particolare alla sostenibilità e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

Strategie integrate per lo sviluppo regionale

Questo piano di rigenerazione urbana si inserisce in un contesto più ampio di sviluppo, delineato dalle nuove linee strategiche del Programma Basilicata FESR FSE+ 2021-2027. In tale quadro, il 17 giugno 2026 si è insediato, sempre nella Sala Inguscio, il Tavolo tecnico del partenariato, che ha avviato la programmazione di interventi specifici per l'housing sociale e la riqualificazione energetica degli edifici. Tali azioni mirano a rispondere in modo concreto alle crescenti esigenze derivanti dalla crisi abitativa, dalla povertà energetica e dal fenomeno dello spopolamento dei centri storici, allineandosi pienamente con le politiche adottate a livello europeo e nazionale.

Il Programma Regionale prevede, inoltre, l'impiego di strumenti finanziari innovativi e la promozione di partenariati pubblico-privati (PPP), elementi chiave per garantire la sostenibilità degli interventi nel lungo periodo. L'attuazione delle misure terrà conto di fattori cruciali quali lo stato del patrimonio immobiliare pubblico, la povertà energetica, la necessità di contrastare lo spopolamento e l'importanza di un'integrazione efficace tra infrastrutture (come gli alloggi) e servizi alla persona. Questi passaggi sono fondamentali per costruire un futuro più vivibile e sostenibile per la Basilicata.