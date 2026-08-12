Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha assicurato il massimo impegno per contenere il vasto incendio boschivo che interessa il Monte Barone, in Piemonte. L'emergenza, scoppiata ad agosto, ha coinvolto una vasta area, richiedendo un intervento coordinato di enti e squadre specializzate.

Le operazioni di spegnimento vedono impegnati i Vigili del fuoco, il personale dell'Aib (Associazione italiana per la difesa delle foreste dagli incendi) e altre forze operative. Per limitare la propagazione delle fiamme sul Monte Barone e proteggere le aree circostanti, fondamentale l'utilizzo di mezzi aerei e terrestri.

Il ministro Pichetto ha ribadito: «Stiamo facendo tutto il possibile per contenere le fiamme e ridurre i danni ambientali».

Incendi nel Verbano-Cusio-Ossola: fronti attivi e complessità

Le squadre operano su più fronti per circoscrivere l'incendio. L'area interessata si estende nel Verbano-Cusio-Ossola, dove si registrano criticità anche in altre località. L'impiego di elicotteri e mezzi di terra è cruciale per raggiungere le zone più impervie e garantire la sicurezza di residenti e soccorritori. Le autorità locali monitorano costantemente la situazione, pronte a valutare evacuazioni e ad adottare le misure necessarie.

Il territorio del Verbano-Cusio-Ossola è vulnerabile agli incendi boschivi, soprattutto durante la stagione estiva, per le condizioni climatiche favorevoli alla propagazione delle fiamme.

Numerosi roghi hanno coinvolto diverse località della provincia, con intervento simultaneo dei Vigili del fuoco in almeno sei aree distinte. Le operazioni di spegnimento sono rese più complesse dalla natura montuosa del territorio e dalla presenza di vegetazione secca.

Le autorità proseguono monitoraggio e coordinamento delle risorse per fronteggiare l'emergenza. Obiettivo principale resta la messa in sicurezza delle persone e la limitazione dei danni al patrimonio naturale dell'area.