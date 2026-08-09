Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha lanciato un accorato appello pubblico contro l'abbandono degli animali, definendo tale gesto un vero e proprio “tradimento”. L'iniziativa, particolarmente sentita nel periodo estivo, mira a contrastare un fenomeno che, purtroppo, tende a intensificarsi con l'arrivo delle vacanze. Il messaggio della prima cittadina sottolinea l'importanza di una profonda sensibilizzazione, rivolta sia ai residenti che ai numerosi turisti che ogni anno visitano la storica città umbra, ricordando che la responsabilità verso gli animali non conosce interruzioni stagionali.

L'Appello del Sindaco Stefania Proietti: Un Tradimento da Combattere

Nel cuore del suo messaggio, il sindaco Proietti ha enfatizzato la gravità dell'abbandono, qualificandolo come un atto riprovevole non solo dal punto di vista etico, ma anche da quello legale. “Farlo è un tradimento”, ha ribadito con forza, invitando la comunità a una seria riflessione sulle conseguenze devastanti di un tale comportamento. Per contrastare efficacemente questa piaga sociale, il Comune di Assisi si impegna attivamente a promuovere mirate campagne di informazione e a consolidare la collaborazione con le associazioni animaliste operanti sul territorio. L'appello si estende non solo ai cittadini di Assisi, ma anche ai visitatori, affinché dimostrino rispetto per gli animali e per l'ambiente che li accoglie.

Assisi: Impegno e Tradizione per il Benessere Animale

Assisi, città universalmente riconosciuta per il suo profondo legame con la figura di San Francesco e la sua intrinseca tradizione di rispetto per ogni forma di vita, si conferma ancora una volta all'avanguardia nell'attenzione verso il benessere animale. L'amministrazione comunale sostiene con convinzione progetti dedicati all'accoglienza degli animali abbandonati e incentiva attivamente l'adozione responsabile, promuovendo un approccio consapevole alla convivenza con gli amici a quattro zampe. In previsione dell'aumento degli abbandoni durante l'estate, sono state intensificate le attività di controllo e le campagne di sensibilizzazione, con un focus particolare sulle aree verdi e sui siti turistici più frequentati, luoghi dove purtroppo il fenomeno è più evidente.

Il messaggio lanciato dal sindaco Proietti si inserisce in un più ampio e strutturato quadro di iniziative volte a tutelare gli animali e a rafforzare il senso civico e la solidarietà all'interno della comunità. L'obiettivo primario è quello di ridurre drasticamente il numero di abbandoni e di promuovere una cultura radicata di rispetto e responsabilità nei confronti degli animali domestici. Le associazioni locali, pilastri fondamentali di questa rete di supporto, continuano a lavorare fianco a fianco con il Comune, offrendo assistenza e un prezioso supporto a coloro che si trovano in difficoltà nella gestione dei propri animali, garantendo che nessun amico fedele venga lasciato solo.