La Puglia si prepara ad affrontare un'intensa ondata di calore, con la Protezione civile regionale che ha diramato un'allerta rossa per giovedì. Le temperature percepite nella regione potrebberoraggiungere i 36 gradi, attivando i servizi sociali e sanitari in stato di allerta.

Per mercoledì è previsto un livello di allerta arancione, con temperature tra i 28 e i 31 gradi e valori percepiti fino a 35 gradi. Giovedì, l'allerta sale a rosso: le temperature oscilleranno tra i 26 e i 32 gradi, ma il caldo percepito toccherà i 36 gradi. L'allerta rossa comporta l'intensificazione delle misure di prevenzione e assistenza, con attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione (anziani, bambini, malati cronici).

La Protezione civile monitora costantemente la situazione per mitigare i disagi e garantire la sicurezza pubblica.

Il quadro meteorologico e i picchi di calore

Il contesto meteorologico è dominato dalla persistenza dell'anticiclone nordafricano, che interesserà l'intera regione. La fase più acuta dell'ondata di calore è attesa tra giovedì 27 e sabato 30 agosto, con picchi di temperatura che potranno superare i 40 gradi in diverse aree della Puglia, inclusa la zona del Barese. La ventilazione, inizialmente a regime di brezza, si intensificherà con l'arrivo dei venti di scirocco nei giorni più caldi, rendendo il Mar Ionio molto mosso, mentre l'Adriatico rimarrà meno agitato. L'afa persistente potrebbe prolungarsi almeno fino alla prima settimana di settembre, non essendoci segnali di un imminente cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Le autorità raccomandano alla popolazione di seguire le indicazioni fornite dagli enti preposti, limitando le attività all'aperto durante le ore più calde e mantenendo una costante e adeguata idratazione per prevenire colpi di calore e altri malori.