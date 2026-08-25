Firenze si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo. Dopo una notte movimentata, caratterizzata da temporali e forti raffiche di vento, la città ha visto l'emissione di una nuova allerta gialla per le temperature elevate. Le previsioni meteo indicano che già domani, mercoledì 26 agosto, la temperatura massima percepita potrebbe raggiungere i 36 gradi. La situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi giovedì 27 agosto, quando le colonnine di mercurio potrebbero sfiorare i 38 gradi. È importante sottolineare che l'allerta arancione, precedentemente in vigore e prevista fino alle 18 di oggi, è stata revocata, segnando un parziale miglioramento delle condizioni immediate.

Il bilancio della notte: piogge e vento senza criticità

La notte appena trascorsa ha portato con sé precipitazioni e raffiche di vento, ma fortunatamente senza causare danni significativi o particolari criticità sul territorio fiorentino. Tra le 2 e le 5 del mattino, le stazioni di rilevamento hanno registrato accumuli di pioggia: 10 millimetri alla stazione di Firenze Università, 7,6 millimetri all'Orto Botanico e 6,9 millimetri al Giardino di Boboli. Nelle ore successive, tra le 5 e le 8, l'intensità delle precipitazioni è diminuita drasticamente, con un valore minimo di soli 0,2 millimetri. Anche il vento ha fatto sentire la sua presenza: le raffiche massime hanno toccato i 28,4 chilometri orari alla stazione di Firenze Università e i 22,3 chilometri orari al Giardino di Boboli.

L'intensità del vento è progressivamente calata durante le prime ore della mattina, contribuendo a un ripristino della normalità.

Previsioni e raccomandazioni per i prossimi giorni

Le proiezioni meteorologiche per il pomeriggio odierno prevedono un netto miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l'arrivo di schiarite e la cessazione definitiva delle precipitazioni. Tuttavia, l'attenzione si sposta ora verso l'aumento delle temperature. A partire da domani, mercoledì 26 agosto, si prevede un sensibile aumento delle temperature e dell'umidità, che porterà al passaggio al codice giallo per il caldo. Le autorità non escludono un ulteriore innalzamento del livello di allerta per giovedì 27 agosto, con la possibilità di raggiungere il codice arancione, dato l'atteso picco di 38 gradi di temperatura massima percepita.

Di fronte a questa prospettiva, il Comune di Firenze rinnova l'invito a tutti i cittadini a seguire scrupolosamente le dieci regole diffuse dal Ministero della Salute. Queste indicazioni sono fondamentali per limitare l'esposizione al caldo, favorire il raffreddamento corporeo, prevenire la disidratazione e, soprattutto, proteggere le categorie più vulnerabili della popolazione. Tra queste rientrano gli anziani, le persone affette da patologie, i bambini e coloro che assumono regolarmente farmaci, per i quali gli effetti delle alte temperature possono essere particolarmente rischiosi.