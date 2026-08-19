I Carabinieri Forestali di Sassoferrato (Ancona) hanno individuato e sanzionato la responsabile dell’abbandono di circa tre metri cubi di rifiuti domestici. L'episodio si è verificato lungo il versante sud del Monte Strega, in località Montelago, nei pressi della ex SP 48. Il ritrovamento, avvenuto lo scorso 17 agosto, ha innescato un'immediata attività investigativa che ha condotto all'identificazione della responsabile e alla bonifica del sito.

L'operazione ha richiesto un notevole impegno da parte dei militari. Per ispezionare l'area e raccogliere gli elementi necessari alle indagini, i Carabinieri Forestali si sono dovuti inoltrare a piedi in una scarpata boschiva particolarmente ripida.

Nonostante le difficoltà, la meticolosa ricerca di indizi ha permesso di risalire rapidamente alla donna.

L'indagine e le conseguenze legali

A seguito dell'identificazione, la responsabile dell'abbandono illecito è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Ancona. Questa procedura rientra tra quelle previste per i reati ambientali. La donna sarà ammessa al pagamento di una sanzione pecuniaria per estinguere il reato, come previsto dalla normativa.

Contemporaneamente all'azione repressiva, è stata avviata la bonifica del sito. L'area, completamente ripulita, ha visto ripristinate le condizioni ambientali, un intervento fondamentale per la tutela del paesaggio del Monte Strega e per prevenire ulteriori danni all'ecosistema.

L'impegno dei Carabinieri Forestali nella tutela ambientale

L'operato dei Carabinieri Forestali di Sassoferrato si inserisce in un più ampio contesto di tutela ambientale e di contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti. Queste azioni sono cruciali per la salvaguardia delle aree naturali e per la prevenzione di fenomeni di inquinamento che possono avere ripercussioni significative sulla flora e sulla fauna. La costante vigilanza e gli interventi mirati contribuiscono a mantenere l'integrità del territorio e a sensibilizzare al rispetto dell'ambiente.