La Regione Valle d’Aosta ha stanziato un milione e 50.000 euro per un nuovo bando finalizzato al miglioramento degli alpeggi. L'iniziativa mira a sostenere investimenti per il recupero o l’ampliamento funzionale dei tramuti d’alpe e rientra nell’intervento SRD09 ‘Investimenti non produttivi nelle aree rurali’ del Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023‑2027.

Le domande per accedere a questi contributi potranno essere presentate a partire dal 24 agosto e fino al 26 ottobre 2026. Possono beneficiare del finanziamento i soggetti privati proprietari di alpeggi che non svolgono attività agricola nel sito interessato.

L’aiuto pubblico coprirà il 50% della spesa ammissibile, per investimenti che devono essere compresi tra un minimo di 100 mila e un massimo di 300 mila euro.

Interventi finanziabili e requisiti di accesso

Il bando prevede il finanziamento di diverse tipologie di interventi. Tra questi figurano il restauro e la ristrutturazione degli immobili, gli ampliamenti funzionali alle attività agricole, l'acquisto di attrezzature e impianti fissi, l'arredo per punti vendita, l'implementazione di sistemi per l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e la realizzazione di opere per la raccolta e distribuzione dell’acqua, inclusa quella destinata all’abbeverata del bestiame.

Le risorse economiche provengono da un finanziamento congiunto dell’Unione Europea, tramite il FEASR, dello Stato italiano e della Regione Valle d’Aosta.

L’ammissione ai contributi sarà determinata dalla posizione ottenuta in una graduatoria, basata sui criteri specifici definiti nel bando.

È importante sottolineare che, per gli stessi investimenti, sarà possibile richiedere un mutuo a tasso agevolato integrativo, in conformità con la legge regionale 17/2016, purché la richiesta avvenga entro i termini di apertura del bando. Tutte le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Calendario e supporto per le domande

L'intervento SRD09 si inserisce nel quadro delle misure strutturali del Complemento regionale per lo sviluppo rurale 2023‑2027. La finestra per la presentazione delle domande è fissata dal 24 agosto al 26 ottobre 2026.

Per facilitare la partecipazione, la pagina istituzionale della Regione Valle d’Aosta offre dettagliate indicazioni sulla compilazione delle domande, la gestione dei preventivi e le procedure di abilitazione per i professionisti che accedono al SIAN. Sono inoltre disponibili informazioni utili sulle modalità di comunicazione e sull'uso dei loghi ufficiali per la rendicontazione dei progetti finanziati.