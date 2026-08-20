Il sindaco di Abriola, Romano Triunfo, è intervenuto nel dibattito riguardante il progetto di investimento regionale da otto milioni di euro, destinato alla realizzazione di una sciovia nell'area di Sellata-Pierfaone, in provincia di Potenza. Con un'affermazione decisa, Triunfo ha dichiarato che «Abriola non ha bisogno di polemiche costruite sulla contrapposizione tra sviluppo e ambiente, tra turismo e tutela del territorio, tra investimenti e servizi pubblici. Ha bisogno di progetti, investimenti, lavoro e futuro». Il primo cittadino ha inoltre chiarito che il progetto, di rilevanza strategica per il territorio, è finanziato con risorse del Poc Basilicata, nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione territoriale, e non con fondi del Fondo Sanitario Regionale destinati ai Lea, come talvolta erroneamente suggerito.

Iter amministrativo e gestione dell'impatto ambientale

In merito alle procedure amministrative, il sindaco ha precisato che la Valutazione di Incidenza Ambientale, relativa all’abbattimento di 951 alberi della faggeta, è stata regolarmente sottoposta alle autorità competenti e ha seguito l'intero iter amministrativo previsto. Triunfo ha sottolineato che il progetto include specifici interventi di compensazione e reimpianto della vegetazione, garantendo che il numero di faggi da reimpiantare sarà superiore a quello degli alberi rimossi. Ribadendo l'assenza di qualsiasi illegittimità accertata, il sindaco ha definito l'iniziativa come fondamentale per un territorio montano che da anni attende investimenti, infrastrutture, servizi e nuove opportunità di sviluppo.

Critiche e richieste di trasparenza

Nonostante le rassicurazioni del sindaco, il progetto ha generato un acceso dibattito e diverse critiche. Associazioni ambientaliste come Wwf e Legambiente hanno espresso perplessità sulla rapidità degli iter autorizzativi e sull'entità del disboscamento. Le consigliere regionali del Movimento 5 Stelle, Viviana Verri e Alessia Araneo, hanno evidenziato la necessità di una verifica approfondita sulla fattibilità e sui costi di gestione dell'opera, richiamando l'attenzione sul Piano della sostenibilità recentemente approvato dalla giunta regionale, la cui discussione è attesa in Consiglio regionale. Anche la Cgil ha manifestato il proprio «sgomento», invitando a un confronto pubblico sulle possibili ricadute e sui rischi ambientali.

Il dibattito ha visto la partecipazione anche di esponenti del mondo dello spettacolo e di numerosi utenti sui social network, ampliando la portata della discussione.

Visione di sviluppo e prospettive turistiche

L'obiettivo primario del progetto, secondo Triunfo, è trasformare Sellata-Pierfaone in una destinazione turistica attrattiva durante tutto l’anno. Questa visione si basa sulla promozione di diverse forme di turismo: da quello sportivo e naturalistico a quello escursionistico e familiare, con un'attenzione particolare alla valorizzazione delle tradizioni locali. Il sindaco ha concluso che tale iniziativa è volta a creare concrete opportunità per il settore alberghiero, la ristorazione, le attività commerciali, le guide turistiche, le imprese locali, i servizi e i professionisti, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo economico e sociale dell’intera area montana di Abriola.