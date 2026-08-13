Due incendi stanno attualmente interessando il Verbano-Cusio-Ossola, in particolare le località di Piedimulera e Calasca Castiglione, e non risultano ancora sotto controllo. La priorità assoluta delle operazioni di soccorso è la protezione delle abitazioni: squadre a terra sono costantemente pronte a intervenire qualora le fiamme dovessero minacciare baite o zone abitate. Per contrastare l'avanzata dei roghi, sono impiegati anche due canadair e due elicotteri, operativi dall'alto, in un'azione coordinata per contenere la propagazione delle fiamme e salvaguardare le infrastrutture locali.

Dettagli Operativi e Scenario Incendi

Sul fronte terrestre, oltre al personale del comando provinciale dei vigili del fuoco, sono state mobilitate otto squadre aggiuntive provenienti da altre province del Piemonte e dalla Lombardia. Queste unità sono equipaggiate con autobotti e mezzi più agili per raggiungere le aree più impervie. A Calasca Castiglione, una prima stima indica che almeno cento ettari di bosco sono già andati in fumo. La situazione a Piedimulera è di più difficile quantificazione a causa dell'espansione dell'incendio, che si sta dirigendo sia verso ovest, in prossimità di Calasca Castiglione (sebbene i due focolai rimangano distanti), sia verso nord, in direzione di Pallanzeno, dove il fuoco si è pericolosamente avvicinato alle case nelle scorse ore.

La Voce della Comunità e l'Attesa della Pioggia

La comunità locale vive ore di grande apprensione. Il sindaco di Piedimulera, Gianpaolo Blardone, ha espresso la sua preoccupazione: "I volontari stanno creando dei tagliafuoco a protezione delle abitazioni nella parte sud del paese. Siamo preoccupati, aspettiamo con ansia la pioggia che non arriva". Per invocare le tanto attese precipitazioni e chiedere protezione per tutti gli operatori impegnati, una messa sarà celebrata oggi alle 18 nella chiesa del paese. Il sindaco ha tuttavia lanciato un monito riguardo ai possibili rischi: "Purché i rovesci non siano eccessivi: se pioverà forte rischiamo alluvioni e frane. Già nel 2005 fu un disastro, con danni fin sulla strada provinciale".

L'impegno congiunto dei vigili del fuoco e delle squadre di supporto, inclusi i rinforzi dalla Lombardia, è fondamentale per gestire l'emergenza. L'obiettivo primario resta il contenimento della propagazione delle fiamme e la salvaguardia delle zone abitate e delle infrastrutture, in un contesto dove l'attesa di un cambiamento meteorologico favorevole si scontra con il timore di eventi estremi.