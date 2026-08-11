La Via Verde sulla Costa dei Trabocchi si è arricchita di un nuovo, significativo segmento: sono stati infatti inaugurati quattro chilometri aggiuntivi tra i comuni di Casalbordino e Torino di Sangro. L'apertura di questo tratto inedito è stata celebrata con una cerimonia che ha visto la partecipazione di numerose autorità istituzionali e di una vasta rappresentanza di cittadini, sottolineando l'importanza dell'evento per il territorio. Il percorso, che si sviluppa lungo l'ex tracciato ferroviario, si configura come un'infrastruttura cruciale per la mobilità sostenibile e per la valorizzazione turistica dell'Abruzzo.

Questo itinerario, che si snoda lungo la suggestiva costa adriatica abruzzese, ha l'obiettivo primario di connettere diversi comuni costieri attraverso una pista ciclopedonale immersa nella natura incontaminata e affacciata direttamente sul mare. Il nuovo segmento inaugurato a Casalbordino si aggiunge ai tratti già fruibili, incrementando notevolmente la continuità e l'accessibilità dell'intero percorso, sia per i residenti che per i numerosi visitatori. L'iniziativa si inserisce in un più ampio e ambizioso progetto di riqualificazione e promozione del litorale dei Trabocchi, celebre per le sue iconiche strutture di pesca su palafitte e per il suo paesaggio di rara bellezza.

Il nuovo tratto: dettagli e obiettivi strategici

I quattro chilometri appena inaugurati stabiliscono un collegamento diretto tra il territorio di Casalbordino e quello di Torino di Sangro, attraversando aree di pregio naturalistico e offrendo agli utenti punti panoramici mozzafiato sulla costa. L'intervento rientra pienamente nelle azioni volte a favorire la mobilità dolce e a promuovere forme di turismo sostenibile, in linea con le moderne esigenze di rispetto ambientale. La realizzazione della pista ciclopedonale della Via Verde, avvenuta grazie al recupero dell'ex sedime ferroviario, garantisce un percorso intrinsecamente sicuro e accessibile per ciclisti e pedoni di ogni età.

Durante la cerimonia di apertura, è stata posta particolare enfasi sui benefici attesi da questa estensione.

Si prevede un significativo incremento dell'attrattività turistica dell'intera regione e un tangibile miglioramento della qualità della vita per le comunità locali. Il progetto della Via Verde emerge anche come un esempio virtuoso di collaborazione sinergica tra gli enti locali e la Regione Abruzzo, uniti nell'intento di valorizzare al meglio le risorse ambientali e culturali del territorio, trasformandole in opportunità di sviluppo.

Contesto normativo e il ruolo chiave dei comuni

La Regione Abruzzo ha recentemente introdotto una nuova normativa di fondamentale importanza che disciplina la gestione della Via Verde e delle diverse strutture presenti lungo il suo percorso, inclusi i chioschi. Questa innovativa disposizione prevede lo stop alla rimozione dei chioschi esistenti e attribuisce ai comuni un ruolo centrale e di primo piano nella programmazione e nella gestione delle attività che si svolgono lungo la pista ciclopedonale.

Tale intervento normativo è stato concepito per garantire una maggiore stabilità e certezza per le attività economiche locali e per assicurare una migliore pianificazione degli spazi pubblici, a beneficio di tutti.

I comuni che sono attraversati dalla Via Verde sono ora chiamati a partecipare in modo attivo e propositivo alla definizione delle strategie di valorizzazione e promozione dell'intero percorso, operando in stretta sinergia con la Regione. L'obiettivo ultimo è quello di trasformare la Via Verde in un'infrastruttura sempre più integrata nel tessuto sociale ed economico del territorio, promuovendo attivamente la partecipazione delle comunità locali e garantendo la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, elementi distintivi e irrinunciabili della Costa dei Trabocchi.