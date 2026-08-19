Il WWF ha formalmente richiesto alla Regione Toscana di sospendere la caccia all'ibis sacro. L'associazione ambientalista ha manifestato preoccupazione per la tutela di questa specie, evidenziando la necessità di adottare misure di protezione più rigorose. La richiesta, di natura ufficiale, è stata indirizzata agli organi regionali competenti, sottolineando l'urgenza di un intervento per salvaguardare l'equilibrio ecologico.

Le ragioni del WWF per la protezione dell'ibis sacro

La posizione del WWF è motivata dalla necessità di salvaguardare l'ibis sacro, una specie classificata a rischio in diversi contesti ambientali.

L'associazione ha evidenziato come la caccia rappresenti una minaccia significativa per la sopravvivenza di questi uccelli. Ha esortato la Regione Toscana a valutare con attenzione le conseguenze di eventuali abbattimenti. Nel comunicato ufficiale, il WWF ha ribadito con enfasi un principio fondamentale: "La tutela della biodiversità deve assurgere a priorità assoluta in tutte le scelte gestionali che riguardano il territorio regionale". L'appello mira a una gestione faunistica che privilegi la conservazione, soprattutto per specie vulnerabili.

Contesto regionale e l'approccio alla fauna selvatica

La richiesta del WWF si inserisce nel quadro delle politiche regionali sulla gestione della fauna selvatica.

L'ibis sacro, specie originaria dell'Africa, si è insediata anche in alcune aree della Toscana. Secondo l'associazione, la presenza di questa specie richiede un approccio gestionale che privilegi la conservazione e la prevenzione dei rischi per l'ecosistema locale. Il WWF ha inoltre ribadito la disponibilità a collaborare con le istituzioni per individuare soluzioni condivise e sostenibili. Tali soluzioni dovrebbero conciliare tutela ambientale e gestione territoriale, garantendo un futuro per l'ibis sacro e la biodiversità toscana.