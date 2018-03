Diretta secondo tempo di Roma-Torino

93' GOL ROMA! Torino sbilanciato, la Roma in contropiede segna il terzo gol con Lorenzo Pellegrini che da pochi passi fulmina Sirigu.

87' Ammonito Baselli nel Torino. Gonalons prende il posto di Strootman.

83' Esce De Rossi, al suo posto Pellegrini nella Roma. Poche emozioni in questo finale.

81' Ultimo cambio nel Torino, Edera in avanti al posto di Acquah. Granata che ovviamente si sbilanciano.

76' Gerson prende il posto di Under nella Roma.

73' GOL ROMA! Raddoppio giallorosso. Nainggolan di testa lancia De Rossi che sul filo del fuorigioco conclude in spaccata e mette nel sacco.

71' L'infortunato De Silvestri lascia il posto a Barreca.

69' Bella azione della Roma, Nainggolan da appena dentro l'area scarica per Florenzi che in corsa tira alto.

67' Niang prende il posto di Iago Falque nel Torino.

62' Percussione di Kolarov, tiro che Sirigu mette in angolo. Altra azione Roma, tiro di Nainggolan alto.

55' GOL ROMA! Calcio d'angolo, palla che spiove sul secondo palo e arriva a Florenzi. Controcross e zuccata vincente di Manolas!

52' Tiro ciabattato di Nainggolan da fuori area, Sirigu blocca facile.

47' Doppia occasione per la Roma. Tiro di Florenzi deviato in corner. Dalla bandierina nasce un'azione convulsa, che si conclude con un colpo di testa di Strootman parato da Sirigu.

46' Si riprende il gioco. Non ci sono sostituzioni.

Diretta primo tempo di Roma-Torino

46' Finisce il primo tempo di Roma-Torino, risultato di 0-0 ma ai punti avrebbero meritato senz'altro di più i granata.

44' Tiro rasoterra di Falque, Alisson blocca a terra.

43' Incredibile chance per il Torino. Ancora errore in impostazione della Roma, Acquah calcia dal limite, altra prodezza di Alisson!

37' Ammonito Ansaldi per fallo su Kolarov.

34' Altra occasione per il Torino. Falque mette un cross al bacio sul secondo palo, Belotti non inquadra la porta.

33' Occasionissima per i granata. Sbagliata ripartenza giallorossa, Iago Falque si ritrova il pallone sul sinistro da appena dentro l'area, conclusione rasoterra e prodezza di Alisson che mette in corner.

32' Fiammata della Roma. Nainggolan mette in mezzo al volo, respinta corta della difesa, Under tira di priva ma il suo tiro è deviato in angolo.

31' Meglio il Torino in questa fase. Iago Falque entra in area da destra e serve Belotti, tiro del centravanti ribattuto in scivolata da Manolas.

20' Buona occasione per Iago Falque, defilato a sinistra, tiro ribattuto da Jesus in angolo.

18' Partita molto aperta. Il Torino prova ad affondare il colpo.

Tiro di Ansaldi dalla distanza che finisce alto.

10' Fallo di De Rossi su Baselli ai 25 metri circa. Ammonito il capitano giallorosso. Punizione battuta da Falque che si infrange sulla barriera.

6' Bel lancio dalle retrovie per Schick, che però non aggancia.

5' La Roma ha iniziato forte la partita, ma il Torino sembra volersela giocare a viso aperto.

1' Tutto pronto all'Olimpico, si parte!

Minuto di silenzio in memoria di Davide Astori

Le formazioni ufficiali di Roma-Torino

Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Strootman, Under, Schick, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

Torino: Sirigu, De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi, Acquah, Baselli, Rincon, Iago Falque, Belotti, Berenguer. Allenatore: Mazzarri

La diretta a partire dalle 20.45

Roma-Torino è l'anticipo della 28esima giornata di serie A [VIDEO] che seguiremo in #diretta testuale su Blasting News a partire dalle ore 20.45. Aggiornamenti live sulle formazioni e sulle azioni salienti di una partita che è molto importante, seppur per motivi diversi, per entrambe le squadre. Si torna a giocare dopo la tragedia di domenica scorsa, la morte di Davide Astori, e non sarà facile per i calciatori scendere in campo sul piano emotivo. La Roma, con una partita in più [VIDEO] sull'Inter, si ritrova terza in classifica. I giallorossi devono fare più punti possibili in questa lunga volata che vale un piazzamento Champions. Dunque zero distrazioni, anche se all'orizzonte c'è il ritorno dell'ottavo di finale contro lo Shakhtar. Di Francesco però dovrà comunque cambiare qualcosa. Nelle probabili formazioni del match spazio sicuro a Juan Jesus e Schick, viste le squalifiche di Fazio e Dzeko. Ma potrebbero esserci anche altre novità. Nel Torino out Burdisso, gioca Moretti centrale. In attacco Niang dovrebbe farcela ed essere ancora titolare.

Le probabili formazioni di Roma-Torino

Roma: Alisson, Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov, Pellegrini, Strootman, Nainggolan, Under, Schick, El Shaarawy.

Torino: Sirigu, De Silvestri, N'Koulou, Moretti, Ansaldi, Rincon, Baselli, Acquah, Niang, Belotti, Iago Falque. #A.S. Roma #Serie A