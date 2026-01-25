La Juventus si prende con autorità lo scontro diretto contro il Napoli e manda un segnale fortissimo nella corsa alla Champions League. All’Allianz Stadium i bianconeri superano la formazione di Antonio Conte con un netto 3-0, un risultato che pesa non solo per il punteggio, ma anche per la classifica. A firmare il successo degli uomini di Luciano Spalletti sono stati David, Yildiz e Kostic, protagonisti di una serata praticamente perfetta. Grazie a questa vittoria la Juventus sale a quota 42 punti, portandosi ad appena una lunghezza proprio dal Napoli, riaprendo in maniera decisa la lotta per le posizioni di vertice e rilanciando le proprie ambizioni europee.

Cinismo bianconero e colpi al momento giusto

La gara, nel suo sviluppo complessivo, ha mostrato un equilibrio di fondo tra le due formazioni, soprattutto nella prima parte. Napoli e Juventus si sono affrontate a viso aperto, con ritmo e intensità, ma la differenza l’ha fatta la straordinaria capacità dei bianconeri di colpire nei momenti chiave. La Juventus, pur senza dominare il possesso, è stata estremamente cinica nel trasformare le occasioni create in gol. David ha sbloccato il match con freddezza, Yildiz ha confermato ancora una volta il suo talento e la sua crescita costante, mentre Kostic ha chiuso definitivamente i conti, spegnendo ogni speranza di rimonta partenopea. Una prova di maturità per la squadra di Spalletti, capace di soffrire quando necessario e di colpire con precisione chirurgica.

Napoli in emergenza, Conte guarda già all’Europa

Dall’altra parte, il Napoli ha pagato a caro prezzo le numerose assenze. La squadra di Conte, falcidiata dagli infortuni, ha provato a restare in partita, ma alla lunga ha dovuto issare bandiera bianca di fronte a un avversario più concreto e determinato. Per i partenopei si tratta della quarta sconfitta stagionale in campionato, un passo falso che complica la corsa Champions ma che impone anche una reazione immediata. Non c’è tempo per recriminare: mercoledì, infatti, il Napoli sarà chiamato a un impegno cruciale contro il Chelsea, un match determinante per il prosieguo del cammino europeo della squadra di Conte.

La Juventus, invece, esce rafforzata mentalmente e in classifica, consapevole di aver battuto una diretta concorrente e di poter guardare con rinnovata fiducia al prosieguo della stagione.