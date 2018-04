Diretta secondo tempo Liverpool-Roma

94' Finisce la partita. Liverpool-Roma finisce 5-2, ai giallorossi al ritorno servirà un altro miracolo.

90' Quattro minuti di recupero.

84' GOL ROMA! L'arbitro concede un rigore per fallo di mano di Milner. Dal dischetto Perotti non sbaglia, spiazza Karius e segna il 5-2.

80' GOL ROMA! Nainggolan pesca Dzeko con un pallone lento che supera Lovren, il centravanti lo stoppa bene e scarica in rete la palla.

74' Ovazione per Salah che esce dal campo sostituito da Ings.

71' Occasione per la Roma. Cross di Perotti, testa di Schick ma Karius si salva in due tempi.

69' GOL LIVERPOOL! Angolo di Milner, zuccata di Firmino ed è il gol del 5-0.

La Roma non c'è più in campo.

65' Dentro Gonalons e Perotti al posto di Jesus e De Rossi.

61' GOL LIVERPOOL! Altro gol fotocopia. Salah sfonda a destra, rasoterra sul secondo palo per Firmino che mette in rete da un metro. Accademia del Liverpool.

55' GOL LIVERPOOL! Altra verticalizzazione dei Reds, Salah va via sulla destra, mette in mezzo e Sanè di piattone mette nell'angolino. Liverpool-Roma 3-0. Notte fonda per i giallorossi.

46' Di Francesco non cambia modulo ma fa entrare Schick per Under.

Diretta primo tempo Liverpool-Roma

45' GOL LIVERPOOL! Roma in bambola, altro scambio Firmino-Salah e doppietta dell'egiziano che con un tocco sotto supera Alisson.

39' Traversa del Liverpool! Sugli sviluppi di un corner testa di Lovren che si stampa sul legno orizzontale.

35' GOL LIVERPOOL! Questa volta è buono.

La Roma perde palla a centrocampo, la sfera arriva a Salah che mette la palla nel sette con un tiro a incrociare. Un gol pazzesco dell'ex.

33' Gol annullato al Liverpool. Robertson crossa basso per Manè che insacca, ma l'attaccante era in offside di poco.

30' Altra occasione per il Liverpool, tira Salah, prodezza di Alisson. Ora in campo c'è una sola squadra.

28' Gran numero di Firmino che lancia Manè davanti al portiere, ma tira alto. Occasione clamorosa sciupata dal Liverpool.

25' Ammonito Juan Jesus per fallo su Manè. Il difensore appare in difficoltà.

18' TRAVERSA ROMA! Siluro di Kolarov dai 20 metri, Karius tocca la palla che si stampa sulla traversa!

17' Subito un cambio nel Liverpool. Fuori Chamberlain, dentro Wjnaldum.

12' Ritmi alti, per ora la Roma tiene bene il campo.

5' Salah pesca Firmino che si invola verso la porta, diagonale fuori di poco.

2' Subito occasione per la Roma. Bella azione corale, Dzeko scarica dietro per Strootman, tiro però centrale.

1' Tutto pronto, si parte! Formazioni della vigilia confermate.

Le formazioni ufficiali di Liverpool-Roma

Liverpool: Karius, Alexander Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Milner, Salah, Firmino, Manè.

Roma: Alisson, Manolas, Fazio, Juan Jesus, Florenzi, Strootman, De Rossi, Kolarov, Nainggolan, Under, Dzeko.

La cronaca del match dalle 20.45

Liverpool-Roma è la semifinale d'andata di Champions League che seguiremo in diretta testuale qui su Blasting News a partire dalle ore 20.45. Una partita molto importante per i giallorossi, che sperano di raccogliere un risultato positivo in questa trasferta inglese per poi giocarsi tutto nella partita di ritorno che si disputerà all'Olimpico. Dopo il Barcellona, dunque, altro durissimo ostacolo per la formazione di Di Francesco. Ma del resto ormai siamo arrivati alle battute finali del torneo. La Roma proverà a prendersi anche una rivincita sui Reds 34 anni dopo la sfortunata finale di Coppa Campioni persa all'Olimpico ai calci di rigore. Che partita vedremo? Il Liverpool parte favorito dai pronostici per il fattore campo ma anche per la bravura del suo tridente offensivo. Ma la Roma, se giocherà senza paura, potrebbe riuscire a conquistare un risultato che sarebbe molto importante.

Le probabili formazioni

Diamo uno sguarda alle probabili formazioni. Nel Liverpool davanti a Karius giocherà una linea a quattro composta da Arnold, Van Dijk, Lovren e Robertson. A centrocampo spazio a Oxlade-Chamberlain e Milner, che agiranno ai lati del playmaker Henderson. In attacco come detto Salah-Firmino-Manè. Nella Roma Di Francesco dovrebbe giocare a tre in difesa con Manolas, Fazio e Jesus. A centrocampo Florenzi e Kolarov esterni, De Rossi e Strootman in mezzo. In attacco Under e Perotti si giocano una maglia, gli altri due titolari saranno Nainggolan e Dzeko.