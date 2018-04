Una partita che vale tantissimo, sia in chiave Europa League, sia in chiave scudetto. Sono questi i temi principali della sfida di Firenze, che vedrà scendere in campo la Fiorentina di mister Stefano Pioli contro il Napoli di mister Maurizio Sarri. [VIDEO]

I Viola sono chiamati a rispondere alle vittorie di Milan, Sampdoria e Atalanta, capaci di battere rispettivamente Bologna, Cagliari e Genoa, così da rimanere in corsa per un piazzamento europeo.

Dall'altra parte ci sarà un Napoli agguerrito, voglioso di rispondere alla vittoria della Juventus di ieri sera sul campo dell'Inter, che tanto ha fatto discutere. I partenopei sono seguiti da 2500 tifosi, che riempiranno il settore ospiti del "Franchi" e proveranno a spingere la squadra azzurra.

Fiorentina-Napoli 1-0: Secondo Tempo LIVE

60' - Ammonito Milik per fallo su Biraghi

59' - Ancora Viola in avanti, sempre con Federico Chiesa: grande accelerazione e mancino a incrociare. Para a terra Reina

58' - Doppio cambio Napoli: fuori Mertens e Hamsik, dentro Milik e Zielinski

56' - OCCASIONE FIORENTINA - Hysaj rinvia malissimo, palla che arriva a Chiesa: destro angolato, ma debole. Para Reina

55' - Prova la botta Veretout con il destro: pallone oltre la porta di Reina

53' - Bella azione di Chiesa; palla al centro a cercare Simeone: chiude bene Tonelli

50' - OCCASIONE NAPOLI - Mertens calcia al volo su suggerimento di Callejon: il suo sinistro è troppo centrale ed è bloccato da Sportiello

49' - Reagisce la Fiorentina: ottima accelerazione di Laurini sulla destra; palla in mezzo per Saponara, che spedisce sul fondo con il destro a giro

47' - Buona trama del Napoli, con Mertens che imbecca bene Callejon: tutto fermo per fuorigioco

45' - Si riparte! Possesso per il Napoli, che dovrà reagire dopo il bruttissimo primo tempo

19,08 - Squadre nel tunnel e pronte a tornare sul terreno di gioco: tra poco inizia la ripresa

Fiorentina-Napoli 1-0: Primo Tempo

45+4' - Finisce il primo tempo tra Fiorentina e Napoli: padroni di casa vanti grazie alla rete di Simeone.

A tra poco con la cronaca della ripresa

45+2' - Si giocherà fino al 49': gioco fermo fino a questo momento

45' - Due minuti di recupero

44' - Si salva il Napoli: Chies entra in area di rigore e nel traffico prova con il sinistro: palla respinta da Reina

41' - Ci prova Biraghi, che al limite dell'area cerca un numero per farsi strada. Prova il sinistro, ma palla larga

40' - Fallo di Callejon su Badelj: punizione per la Fiorentina. Palla altissima sul destro di Veretout

38' - Ancora la Fiorentina, con Saponara che si accentra e calcia: palla troppo centrale e facile per Reina

37' - Ammonizione per Callejon per fallo su Milenkovic

36' - OCCASIONE FIORENTINA - Grande palla per Benassi sulla destra dell'area di rigore, palla in mezzo per Simeone, che non ci arriva per un nulla

34' - FIORENTINA IN VANTAGGIO - Strepitoso Simeone che accelera su un lancio lungo di Birgahi, salta tutta la difesa con la corsa e prende la palla: sinistro sotto le gambe di Reina e Viola avanti!

32' - Punizione per la Fiorentina sulla trequarti destra, che però non si concretizza: fallo in attacco

30' - Occasione Napoli, con Insigne che prova il tiro al volo ma non trova la palla clamorosamente

27' - Nonostante l'uomo in più, la formazione di Pioli non riesce ad affondare e a sfruttare l'uomo in più

23' - OCCASIONE NAPOLI - Direttamente da calcio d'angolo Mario Rui cerca la porta e impegna Sportiello: si fa vivo il Napoli

22' - Il Napoli, adesso, sembra essere più quadrato in campo.

Nessuna occasione. Intanto, arriva il giallo per Laurini, che era diffidato

18' - Calcio di punizione pericoloso per la formazione viola, che con Veretout non trova la porta: palla alta sopra la traversa

14' - Napoli alla ricerca dell'equilibrio, con Allan e Hamsik chiamati agli straordinari in questa fase

12' - Ancora Fiorentina: buona percussione sulla sinistra, palla per Saponara, che col sinistro mette a lato dal limite dell'area

10' - Cambio nel Napoli: fuori Jorginho, dentro Tonelli

9' - OCCASIONE FIORENTINA: Botta su punizione di Biraghi che impegna Reina, bravo a rialzarsi e a respingere anche il tiro di Milenkovic da fuori area

7' - Non c'è rigore per la Fiorentina, ma Mazzoleni, consultando il VAR, espelle Koulibaly: si complica la partita per il Napoli

6' - RIGORE PER LA FIORENTINA: Koulibaly travolge Simeone in area di rigore. Mazzoleni indica il dischetto e ammonisce il difensore azzurro. Si aspetta il VAR

4' - Napoli che prova a costruire il gioco dal basso, cercando di non buttare via il pallone

3' - Fiorentina molto aggressiva in avvio: squadra molto alta e che pressa continuamente

1' - Botta per Riccardo Saponara che, però, commette fallo: punizione per i partenopei a centrocampo

1' - Partiti! Inizia #Fiorentina-Napoli. Primo possesso per i padroni di casa che attaccheranno da sinistra verso destra; viceversa i partenopei

17,52 - Fase delle vestizione per entrambe le squadre, pronte a darsi battaglia sul campo

Fiorentina-Napoli: Pre Partita

17,42 - Stadio quasi completamente pieno: ci sarà il pubblico delle grandi occasioni

17,23 - Il Napoli ha deciso di omaggiare Davide Astori, portando un mazzo di fiori al centro del campo, dove è stata posizionata una grande maglia viola numero 13

17,20 - Ecco anche la formazione ufficiale del Napoli:

17,18 - La Fiorentina ha ufficializzato, poco fa, la sua formazione iniziale:

Fiorentina - NapolI: l’undici viola che scenderà in campo contro la squadra di Sarri

17,15 - Amici sportivi e appassionati del grande calcio, Mauro Di Stefano vi dà il benvenuto alla #diretta testuale della sfida tra Fiorentina e Napoli, valida per il trentacinquesimo turno del campionato di #Serie A. Una sfida che guarderà direttamente anche la Juventus, che ha riportato a 4 i punti di vantaggio sulla formazione napoletana, vittoriosa la scorsa settimana all' "Allianz Stadium" di Torino. [VIDEO]