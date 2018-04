La #Serie C è sempre nel caos. Non soltanto per problemi di deferimenti e penalizzazioni che ormai piovono continuamente (sono 27 in tutto i punti di penalità per le squadre dei 3 gironi di Serie C), ma anche per le questioni economiche che da tempo creano disagi e, in casi estremi, portano anche al fallimento delle società. In questa stagione, forse più delle altre, i problemi economici che hanno afflitto le società di Serie C sono stati evidentissimi: dalla questione-Modena ai problemi più o meno gravi di Vicenza, Matera, Akragas, Siracusa, Arezzo.

Proprio l'Arezzo probabilmente il 20 aprile conoscerà il suo futuro calcistico.

Infatti, secondo il quotidiano toscano La Nazione, per quel giorno si avrà l'asta per rilevare la società. All'Arezzo sarebbero interessati diversi imprenditori: ci sarebbero l'imprenditore romano La Cava, l'emiliano Corradi e forse altri imprenditori locali. L'obiettivo è ovviamente quello di salvare il calcio in città. Novità anche per la Lucchese: entro domani sera, venerdì 6 aprile, la società "Aigormetto Limited" dovrebbe versare 800 mila euro per entrare nella società calcistica toscana e prelevare così l'80% delle quote rossonere. Insomma, nuovi investimenti e importanti novità ci sono per alcune società di Serie C.

Tanti match interessanti nel prossimo turno di Serie C

Partendo dal girone meridionale, nel prossimo turno spicca il derby tra Cosenza e Catanzaro, con i primi impegnati a conservare la posizione nei play off e gli ospiti che cercano importanti punti in chiave salvezza.

Il Lecce, in ritiro già da martedì [VIDEO] per cercare la concentrazione dopo l'ultimo difficile periodo, affronterà la Reggina. Il Trapani sarà si scena in trasferta contro la Virtus Francavilla, mentre il Catania sarà impegnato in casa nel monday night contro la Juve Stabia. Sulla carta, il match contro i campani è quello più difficile per i ragazzi di mister Lucarelli da qui alla fine del campionato (scontro diretto con il Trapani, a parte).

Nel girone A, il #Livorno, dopo le furiose polemiche delle ultime ore [VIDEO], cerca di tornare alla vittoria. Dovrà farlo giocando in trasferta sul campo dell'Olbia, squadra che cerca punti importanti in ottica play off. Riposa il Robur Siena, principale antagonista degli amaranto. Nel girone B, invece, il Padova capolista sarà impegnato sul difficile campo della Triestina. Sfida impegnativa anche per la Sambenedettese che giocherà sul campo del Bassano. #Lecce