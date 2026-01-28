Il calciomercato entra nella sua fase più calda. Con la chiusura ormai alle porte, le trattative si moltiplicano, i contatti diventano frenetici e le società sono chiamate a definire strategie, rinforzi e uscite nel giro di pochi giorni. È il momento delle accelerazioni improvvise, delle operazioni last minute e dei colpi studiati sotto traccia, mentre dirigenti e procuratori lavorano senza sosta per sistemare le rose in vista della seconda parte di stagione.
La sessione invernale del calciomercato si avvia ufficialmente alla conclusione nella giornata di lunedì 2 febbraio.
Per Serie A, Serie B e Serie C il termine ultimo è fissato alle ore 20.00, orario entro il quale dovranno essere depositati tutti i contratti e formalizzate le operazioni. Dopo quella soglia, ogni discorso verrà rimandato alla prossima estate.
Calciomercato live: 28 gennaio
- Perugia, sprint decisivo per tentare l’affondo finale su Canotto, in uscita dal Trapani.
- Bari, nuovi contatti con la Juve Stabia: dialogo ben avviato per portare Piscopo in biancorosso.
- UFFICIALE! Il Venezia mette a segno il colpo: Dagasso arriva dal Pescara.
- Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Palermo avrebbe messo sul tavolo 6 milioni di euro per convincere il Pisa a cedere Matteo Tramoni. Il trequartista avrebbe dato il suo assenso al trasferimento in Sicilia, anche grazie a un contratto particolarmente importante proposto dal club rosanero.
- Lumezzane, operazione in dirittura d’arrivo: Francesco Beidi Gallea è pronto a trasferirsi al Cagliari.
- Pergolettese, è ufficiale l’ingaggio di Tomi Petrovic.
- Lecce, vicina la cessione di Kaba al Nantes
- Pontedera, ufficializzato l’arrivo di Daniel Leo, che approda in Toscana in prestito dal Crotone.
- UFFICIALE! Crotone, formalizzato l’acquisto di Angelo Veltri dal Picerno con la formula del prestito con diritto di riscatto.