Il calciomercato entra nella sua fase più calda. Con la chiusura ormai alle porte, le trattative si moltiplicano, i contatti diventano frenetici e le società sono chiamate a definire strategie, rinforzi e uscite nel giro di pochi giorni. È il momento delle accelerazioni improvvise, delle operazioni last minute e dei colpi studiati sotto traccia, mentre dirigenti e procuratori lavorano senza sosta per sistemare le rose in vista della seconda parte di stagione.

La sessione invernale del calciomercato si avvia ufficialmente alla conclusione nella giornata di lunedì 2 febbraio.

Per Serie A, Serie B e Serie C il termine ultimo è fissato alle ore 20.00, orario entro il quale dovranno essere depositati tutti i contratti e formalizzate le operazioni. Dopo quella soglia, ogni discorso verrà rimandato alla prossima estate.

Calciomercato live: 28 gennaio