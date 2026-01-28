Il confronto fa male, ma i numeri servono proprio a questo: raccontare la realtà senza filtri. Mettere fianco a fianco la Serie C italiana e la League One inglese, entrambe terze divisioni nei rispettivi Paesi, restituisce un quadro che per il calcio italiano è difficile da digerire: la media spettatori è molto più bassa nel Belpaese.
In Inghilterra, la League One (serie C inglese) registra medie spettatori stabilmente comprese tra gli 8.000 e i 20.000, con piazze storiche come Bolton, Bradford o Cardiff che superano con regolarità quota 18-20 mila presenze.
Anche club di seconda fascia mantengono numeri solidi, impianti vivi e un pubblico fedele indipendentemente dai risultati. Andare allo stadio resta un’abitudine culturale, prima ancora che sportiva.
In Italia, la fotografia della Serie C è molto diversa. Al netto di poche eccezioni virtuose come Catania, Avellino, Cesena o Perugia, la maggior parte delle squadre fatica a superare i 3.000-4.000 spettatori, con tante realtà ferme sotto le 2.500 presenze. Dati che, se confrontati con quelli inglesi, risultano oggettivamente impietosi.
Stadi fatiscenti, pochi servizi
Il punto non è solo economico, ma strutturale e culturale. In Inghilterra la terza serie è ancora percepita come calcio “vero”, con stadi moderni, orari accessibili, servizi adeguati e un forte legame con il territorio.
In Italia, la Serie C vive spesso di sopravvivenza, tra impianti obsoleti, calendari penalizzanti, costi elevati per i tifosi e una distanza sempre più evidente tra club e pubblico.
Il confronto, numeri alla mano, è umiliante non per spirito di polemica, ma perchè evidenzia un sistema che fatica a rinnovarsi. Se la terza serie inglese riesce a garantire sostenibilità, pubblico e identità, mentre quella italiana perde appeal anno dopo anno, il problema non è il tifo, ma il modello.
La classifica spettatori della Serie C tra Italia e Inghilterra
Ecco la classifica spettatori mescolata tra le due nazioni. Sono state prese in considerazione solo le medie spettatori oltre i 3.500 tifosi.
- Bolton Wanderers – 21.585
- Bradford City – 20.757
- Cardiff City – 19.110
- Catania – 17.550
- Huddersfield Town – 17.145
- Plymouth Argyle – 15.514
- Salernitana – 11.765
- FC Reading – 11.486
- Luton Town – 11.258
- Blackpool – 10.003
- Doncaster Rovers – 9.997
- Vicenza – 9.933
- Ascoli – 9.716
- Stockport County – 9.553
- Lincoln City – 9.178
- Union Brescia – 8.994
- Barnsley FC – 8.989
- Leyton Orient – 8.396
- Wigan Athletic – 8.357
- Rotherham United – 8.276
- Wimbledon – 8.038
- Peterborough United – 7.924
- Mansfield Town – 7.889
- Port Vale FC – 7.889
- Exeter City – 6.702
- Northampton Town – 6.647
- Sambenedettese – 6.332
- Benevento – 6.159
- Wycombe Wanderers – 5.542
- Perugia – 4.297
- Ravenna – 4.296
- Stevenage – 4.267
- Crotone – 4.215
- Arezzo – 4.106
- Burton Albion – 4.086
- Campobasso – 3.585
- Livorno – 3.546