Ancora confusione in Serie C. Il campionato è finito, si attende l'inizio dei play off e dei play out, ma la classifica cambia. Perchè? Ancora una volta ci sono di mezzo situazioni extra-calcistiche. Si continua a parlare di classifica modificata non soltanto per i punti di penalizzazione, ma anche per quelli che vengono restituiti alle squadre dopo i ricorsi. In tutto, in questa stagione sono stati ben 74 i punti di penalizzazione in Serie C: un record negativo per niente piacevole per gli amanti del calcio.

Adesso, con estremo ritardo ed a campionato finito, alcuni punti stanno "tornando" alle squadre che hanno presentato vari ricorsi.

Nei giorni scorsi, 1 punto è stato restituito al Siracusa [VIDEO]. Resta l’inibizione nei confronti del presidente Cutrufo, ridotta però da sei a tre mesi, con 10 mila euro di ammenda per la società. Cambia poco per i siciliani che a causa dei punti di penalizzazione da scontare durante l'anno sono stati esclusi dai play off.

Serie C: nuovo cambiamento nella classifica del girone C

Stavolta 2 punti sono stati restituiti al Matera. Una piccola soddisfazione per la società lucana, anche se non cambierà il verdetto della classifica: anche il Matera è fuori dai play out. Per dovere di cronaca, c'è da sottolineare però che il Matera passa da 36 a 38 punti, raggiungendo la Fidelis Andria al quindicesimo posto nella classifica di Serie C.

Serie C, tutto pronto per play off e play out

Tante sfide interessanti nel primo turno dei play off di Serie C.

Nel primo turno si affronteranno le squadre qualificatesi dal quinto al decimo posto nelle rispettive classifiche. Solo nelle prossime settimane entreranno in gioco le big della Serie C: dal Trapani al Pisa, dal Catania alla Reggiana, dal Robur Siena alla Juve Stabia. I play off dureranno oltre un mese e soltanto una squadra riuscirà a spuntarla ed a raggiungere in Serie B le tre promosse [VIDEO] che hanno vinto il campionato nei rispettivi gironi: Livorno (nel girone A), Padova (nel girone B), Lecce (nel girone C). Questi i match previsti nel primo turno dei play off di Serie C:

Viterbese- Pontedera

Albinoleffe- Mestre

Cosenza- Sicula Leonzio

Carrarese- Pistoiese

Piacenza- Giana Erminio

Feralpisalò- Pordenone

Renate- Bassano

Monopoli- Virtus Francavilla

Casertana- Rende

Sono, invece, soltanto 3 le sfide previste nei play out: Gavorrano- Cuneo, Teramo- Vicenza, Paganese- Fondi. Il Vicenza, nobile decaduta del calcio italiano, dovrà lottare per non retrocedere tra i dilettanti.