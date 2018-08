Nel fine settimana torna la Serie A con la seconda giornata [VIDEO]. Si disputeranno due match-clou nell'anticipo di sabato 25/8, mentre lunedì sera ci sarà il posticipo. Le altre partite verranno giocate nella serata di domenica 26 agosto. Da quest'anno gli amanti del calcio devono dividersi tra Sky e Dazn per seguire le loro squadre: infatti l'una trasmetterà sette partite mentre l'altra tre. In questa giornata, alla piattaforma di sport on-demand spettano la messa in onda di Napoli-Milan, SPAL-Parma e Frosinone-Bologna, tutte le altre saranno in esclusiva sulla rete di Murdoch nei vari canali di Sky Sport.

Serie A, orari anticipi e posticipi: si parte con Juventus-Lazio e Napoli-Milan

Sabato 25 agosto la Serie A parte con l'anticipo delle 18.00: Juventus-Lazio, con Cristiano Ronaldo che debutterà [VIDEO] all'Allianz Stadium affrontando un'avversaria ostica.

La squadra di mister Inzaghi, pur avendo perso contro il Napoli, ha tutte le carte in regola per sconfiggere i campioni d'Italia in carica. Alle ore 20.30, su Dazn andrà in onda Napoli-Milan: per i rossoneri si tratta del debutto stagionale visto che nella prima giornata non hanno giocato a causa della tragedia che ha investito Genova con il crollo del Ponte Morandi.

Domenica alle 18.00 allo stadio Paolo Mazza va in scena la sfida SPAL-Parma che verrà trasmessa in esclusiva su Dazn. Alle ore 20.30, vedremo altre sei partite tra cui quella di Inter-Torino e Fiorentina-Chievo: i nerazzurri devono riscattare la scottante sconfitta della prima giornata di campionato mentre per la Fiorentina si tratta del primo match stagionale. In serata vedremo debuttare anche le due squadre liguri, ferme nel primo turno in segno di lutto: il Genoa accoglierà al Marassi l'Empoli mentre la Sampdoria sarà in trasferta a Friuli per vedersela con l'Udinese.

Le altre due partite di domenica sera sono Cagliari-Sassuolo e Frosinone-Bologna. La seconda giornata di Serie A si chiuderà lunedì 27 agosto all'Olimpico con Roma-Atalanta.

Highlight e momenti salienti in chiaro su Rai Due e Canale 5

Chi non ha alcun abbonamento potrà rivivere i goal e i momenti salienti domenica verso le 22.30, quando su Rai Due andrà in onda 'La Domenica Sportiva' condotta da Giorgia Cardinaletti. In alternativa, alle 22.40, su Canale 5 c'è 'Aspettando Pressing' con la Rossi al timone della conduzione. La Serie A tornerà nuovamente con la terza giornata, venerdì 31 agosto. Saranno le ultime sfide prima della consueta pausa di settembre.