Unico club a non essere mai retrocesso in Serie B, l'Inter è pertanto l'unica squadra ad essere stata sempre protagonista nelle 87 edizioni in cui, dalla stagione 1929/30 ad oggi, il massimo campionato italiano si disputa con una formula a girone unico. Domenica prossima 19 agosto [VIDEO], alle ore 20.30, i nerazzurri debutteranno nel campionato di Serie A 2018/2019 affrontando in trasferta il Sassuolo. Sarà la prima occasione in cui la Beneamata aprirà il suo campionato affrontando la formazione emiliana [VIDEO] che, del resto, si è affacciata per la prima volta in Serie A nella stagione 2013/2014. Complessivamente l'Inter ha una tradizione favorevole alla prima giornata: su 87 partite, ne ha vinte 47, pareggiate 26 ed ha perso soltanto in 14 circostanze.

Tutte le avversarie dei nerazzurri alla prima giornata

L'Inter ha esordito nel campionato a girone unico della stagione 1929/30 (torneo che sarebbe stato vinto dal nerazzurri, ndr) il 6 ottobre 1929 sul campo del Livorno. L'allora Ambrosiana-Inter vinse 2-1 ed il primo gol, primo in assoluto del nerazzurri da quando la Serie A viene disputata con questa formula, portò la firma di Giuseppe Meazza. Quello disputato in terra toscana fu dunque il primo dei debutti interisti nei campionati a girone unico ed anche l'unica circostanza in cui l'Inter si trovò ad affrontare il Livorno. L'avversaria incrociata più volte alla prima giornata su 87 gare è l'Udinese, affrontata in 6 occasioni. In questa speciale classifica seguono poi Torino ed Atalanta con 5 confronti d'esordio; Lazio, Bologna e Pescara a quota 4; Fiorentina, Modena, Sampdoria, Varese, Foggia e Verona affrontate 3 volte; Casale, Palermo, Brescia, Triestina, Venezia, Padova, Vicenza, Genoa, Ascoli, Cagliari e Chievo con 2 confronti.

Nei rimanenti campionati, l'Inter ha aperto il torneo contro Pro Vercelli, Pro Patria, Lucchese, Juventus, Andrea Doria, Como, Novara, Spal, Mantova, Roma, Cesena, Pisa, Empoli, Cremonese, Reggiana, Reggina, Perugia, Treviso e Bari, oltre ovviamente a quella già citata con il Livorno nel 1929.

Alcune curiosità

Nella stagione 1930/31 la prima sfida di campionato doveva essere Ambrosiana-Casale, ma il match venne rinviato a causa dell'impegno dei nerazzurri nelle semifinali di Coppa Europa. Il club milanese, pertanto, esordirà alla seconda giornata pareggiando 1-1 sul terreno della Pro Vercelli e la gara contro il Casale verrà recuperata nel mese di ottobre, con il successo di Meazza e compagni per 5-1. Nella stagione 2011/2012, invece, la prima giornata del campionato sarebbe saltata per intero a causa dello sciopero dei calciatori, l'Inter avrebbe fatto il suo esordio alla seconda giornata perdendo 3-4 in casa del Palermo e la prima giornata sarebbe stata poi recuperata in dicembre, con i nerazzurri che avrebbero battuto 4-1 il Lecce.

Tra le curiosità statistiche c'è da segnalare il 9-0 con il quale l'Ambrosiana superò il Casale nella prima giornata del campionato di Serie A 1933/34 che rappresenta, ancora oggi, la vittoria più larga ottenuta dai nerazzurri in un campionato a girone unico (il record assoluto appartiene alla gara Inter-Vicenza 16-0 del 1915). Tra le squadre affrontate dall'Inter all'esordio c'è anche la Juventus, un'edizione piuttosto anticipata del derby d'Italia (in quell'epoca non si chiamava ancora così, ndr) che si disputò nella prima giornata del campionato di Serie A 1939/40 e venne vinto dai nerazzurri con il punteggio di 4-0.

Esordi nel mese di agosto

Il campionato di Serie A aprirà i battenti con i primi anticipi in programma il 18 agosto, in passato non è mai iniziato così presto. Nelle ultime stagioni, la prima giornata in programma pochi giorni dopo Ferragosto è diventata una consuetudine, mentre una volta il mese tradizionale per il via era settembre. Il primo campionato di Serie A iniziato nel mese di agosto fu quello della stagione 1989/90, anticipo rispetto ai tempi consueti motivato dai Mondiali di Italia '90 che si sarebbero svolti tra giugno e luglio dell'anno successivo. Il 27 agosto del 1989 l'Inter, fresca del tredicesimo scudetto, ospitò la Cremonese a San Siro e vinse 2-1. Prima giornata in agosto anche nelle stagioni 1993/94 (Inter-Reggiana 2-1), 1995/96 (Inter-Vicenza 1-0), 1997/98 (Inter-Brescia 2-1), 1999/2000 (Inter-Verona 3-0), 2001/2002 (Inter-Perugia 4-1), 2003/2004 (Inter-Modena 2-0), 2005/2006 (Inter-Treviso 3-0), 2007/2008 (Inter-Udinese 1-1), 2008/2009 (Sampdoria-Inter 1-1), 2009/2010 (Inter-Bari 1-1), 2010/2011 (Bologna-Inter 0-0), 2012/2013 (Pescara-Inter 0-3), 2013/2014 (Inter-Genoa 2-0), 2014/2015 (Torino-Inter 0-0), 2015/2016 (Inter-Atalanta 1-0), 2016/2017 (Chievo-Inter 2-0) e 2017/2018 (Inter-Fiorentina 3-0). Relativamente alla data del 19 agosto in cui i nerazzurri esordiranno nell'imminente campionato di Serie A contro il Sassuolo, in passato è stata disputata una sola gara ufficiale. Si tratta della finale della Supercoppa Italiana, Inter-Roma del 19 agosto 2007, vinta 1-0 dai giallorossi.