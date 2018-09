In attesa che si giochi il posticipo Chievo-Fiorentina, la prima giornata del Campionato Primavera 2018-2019 ha emesso i suoi primi verdetti. Tra i risultati che hanno generato maggiore scalpore, la sconfitta interna per 5-3 della Roma contro il Sassuolo. Un match rocambolesco, che ha visto i giallorossi condurre la partita per 3-0 prima di subire la straordinaria rimonta dei neroverdi. I giovani talenti della squadra emiliana confermano dunque quanto di buono fatto vedere nelle ultime due stagioni, che nel 2017 ha trionfato al torneo di Viareggio. A differenza della Roma, la Juventus e i campioni d'Italia in carica [VIDEO] dell'Inter partono con il piede giusto.

Risultati Campionato Primavera prima giornata: esordio positivo per i campioni d'Italia dell'Inter

L'anticipo della prima giornata del Campionato Primavera [VIDEO] ha visto l'Inter battere il Cagliari di misura per 1-0. Non è stata una partita semplice per i nerazzurri, vittoriosi soltanto nel finale grazie alla rete di Mulattieri al novantesimo minuto. C'era grande interesse per vedere la prestazione della Primavera interista dopo l'addio di mister Vecchi, oggi allenatore del Venezia in Serie B. Il nuovo tecnico Armando Madonna ha dimostrato di saper proseguire il lavoro dell'allenatore precedente, andando a conquistare subito tre punti importanti.

Risultati 1^ giornata Campionato Primavera 2018-2019

Inter-Cagliari 1-0

Napoli-Milan 1-0

Roma-Sassuolo 3-5

Juventus-Sampdoria 1-0

Palermo-Torino 3-2

Udinese-Empoli 3-2

Genoa-Atalanta 1-2

Chievo-Fiorentina (posticipo 17/09)

Nell'altro anticipo disputatosi venerdì, il Milan Primavera ha ceduto in trasferta a Napoli 1-0.

Per i partenopei è andato a segno Palmieri. Non positivo, dunque, l'inizio dei rossoneri, finalisti lo scorso anno in Coppa Italia Primavera (competizione vinta dal Torino).

Hanno invece confermato i pronostici della vigilia Juventus e Atalanta, battendo rispettivamente Sampdoria (in casa) e Genoa (in trasferta). I bianconeri hanno ottenuto i primi tre punti della stagione grazie al gol di Petrelli, mentre la Primavera orobica deve ringraziare la verve realizzativa di Tumminello e Kulusevski, bravi a ribaltare l'iniziale vantaggio del Grifone messo a segno da Bianchi. Vittorie casalinghe per Udinese (3-2 all'Empoli) e Palermo (3-2 contro il Torino). Grande festa in Sicilia, dopo la promozione ottenuta nella passata stagione in Primavera 1. I rosanero sono riusciti nell'impresa di battere una squadra quotata come quella granata. Di Louka all'89° minuto la rete che ha regalato il successo alla formazione di casa.