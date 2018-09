Sabato 29 settembre grande derby della Capitale tra Roma e Lazio. L'atteso confronto tra le due squadre capitoline è in programma nel pomeriggio, allo Stadio Olimpico, con calcio d'inizio fissato per le ore 15:00. Le due formazioni arrivano al confronto dopo aver vinto gli ultimi impegni di campionato; nel turno infrasettimanale di campionato, infatti, la Roma si è imposta per 4 a 0 in un altro derby, questo a carattere regionale, giocato contro il Frosinone, mentre la Lazio ha sconfitto 2 a 1 l'Udinese fuori casa. La stracittadina romana naturalmente sarà anche trasmessa in diretta Tv dalla principale piattaforma di contenuti a pagamento.

Roma-Lazio in diretta Tv su Sky sabato pomeriggio

Come ogni derby, anche la sfida di sabato 29 settembre tra Roma e Lazio ha un pronostico alquanto incerto.

Di certo, la Roma non ha avuto un inizio di campionato proprio esaltante, ma l'ultima vittoria per 4 a 0 contro il Frosinone [VIDEO] potrebbe aver infuso nuova fiducia nei giallorossi. La Lazio, invece, attualmente occupa la terza posizione in campionato e sta continuando a dimostrare di essere una delle migliori formazioni della massima serie.

Un pronostico facile riguarda invece la moltitudine di persone che accorrerà allo stadio per seguire il confronto. Per chi non potrà seguire la gara all'Olimpico, per impedimenti personali o per mancanza di biglietti, la partita Roma-Lazio sarà anche trasmessa in diretta Tv da Sky, nei canali Sky Sport Serie A e Sky Sport HD, alle ore 15:00.

Le probabili formazioni

Sebbene entrambe le squadre siano reduci dalle fatiche del turno infrasettimanale [VIDEO], un derby non è mai una gara da turnover.

Per questo motivo è ampiamente presumibile che sia Di Francesco che Inzaghi manderanno in campo gli undici più in forma del momento. Per la Roma proviamo a ipotizzare un 4-3-3 con Olsen in porta, Fiorenzi e Kolarov a fluidificare la manovra sugli esterni, Manolas e Fazio coppia centrale; centrocampo di muscoli e di idee con De Rossi, Pellegrini e Nzonzi e terminale di attacco composto da Under, Dzeko ed El Shaarawy.

La Lazio, invece, a livello di disposizione in campo potrebbe optare per un 3-5-1-1 del quale gli attori sportivi potrebbero essere Strakosha tra i pali, Wallace, Acerbi e Luiz Felipe in difesa, Marusic, Parolo, Lulic, Leiva e Milinkovic-Savic a centrocampo, fino ad Immobile punta centrale supportato da Luis Alberto.

Alternative a queste disposizioni potrebbero essere rappresentate dall'impiego di Marcano al posto di Manolas, nella Roma, e di Caceres o Bastos al posto di Luiz Felipe, tra i biancazzurri.