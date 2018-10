Eintracht Francoforte-Lazio andrà in scena oggi ottobre alle ore 21.00. La squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata a in Germania per sfidare la squadra di Adolf Hutter. La partita è valida per la seconda giornata di Europa League e sarà decisiva ai fini della testa della classifica. I biancoazzurri provengono da una vittoria (per 2-1 contro l’Apollon Limassol) stesso risultato, a sorpresa, dei tedeschi che hanno battuto l’Olympique Marsiglia per 2-1. I bookmakers danno leggermente favoriti i padroni di casa. Il segno 1 è quotato da 2,44 a 2,45. Per chi volesse puntare sulla vittoria degli italiani, il segno 2 vale da 2,80 a 2,91.

Eintracht-Lazio: le probabili formazioni

Eintracht Francoforte (3-4-1-2): Trapp; Hasebe, N'Dicka, Russ; Tawatha, DeGuzman, Da Costa, Torro; Gacinovic; Rebic, Haller.

Allenatore: Hutter.

Lazio [VIDEO](3-5-2): Proto; Wallace, Acerbi, Bastos; Badelj, Milinkovic, Murgia, Caceres, Durmisi; Corra, Caicedo.

Allenatore: Inzaghi

#EintrachtLazio 👥



📋 Ecco i convocati da mister #Inzaghi per la sfida di questa sera! pic.twitter.com/ONR3qETehY — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 4 ottobre 2018

Eintracht-Lazio in streaming: diretta su Sky e Tv8

Eintracht Francoforte-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Uno [VIDEO] e Sky Sport 252. Per chi volesse seguirla senza abbonamento, l'incontro andrà in chiaro su Tv8.

Partita via streaming disponibile grazie ai servizi online di Tv8 e all'app Sky Go.