La sessione invernale del Calciomercato 2019 si conclude il giorno 31 gennaio, quindi c'è ancora tempo, per le squadre di serie A, per rafforzare i propri organici e risultare maggiormente competitive nel girone di ritorno. Piatek ha lasciato il Genoa, per accasarsi al Milan [VIDEO]. Preziosi lo pagò 4 milioni, ne ha incassati 35 e aspettando la fine della stagione avrebbero potuto essere molti di più. Il polacco si è fatto strada nel nostro campionato a suon di reti. Higuain ha lasciato Milano, diretto al Chelsea di Sarri, che oggi sfida il Tottenham.

C'è molta curiosità per vedere come se la caverà l'argentino a Londra, visto che il suo rendimento a Milano è stato inferiore alle attese. Il Milan però non si ferma qui: ha messo gli occhi anche su Yannick Carrasco, belga che attualmente sta giocando nel campionato cinese.

La Juventus invece potrebbe rinunciare a Benatia: il forte centrale vorrebbe giocare di più ed è arrivato a un momento importante della sua carriera.

Calciomercato di Inter e Roma: da giugno De Paul a Milano

L'Inter ha il desiderio [VIDEO]di rinforzare la sua difesa con Matteo Darmian, attualmente allo United e nel giro della nazionale italiana. Ventinove anni, Darmian piaceva anche alla Juve. Resta aperta la pista che porta a Luka Modric del Real Madrid, anche per attenuare lo scarso rendimento dell' ex Roma Naingollan. La trattativa non è facile per le logiche resistenze dei madrileni ma il giocatore sembrerebbe propenso ad accettare il trasferimento a Milano. I nerazzurri hanno tante richieste per l'attaccante croato Perisic, attualmente valutato 40 milioni. Potrebbe andare al Bayern Monaco: in questo caso Spalletti punterebbe con decisione alla coppia Icardi-Lautaro Martinez, detto Il toro.

A giugno dovrebbe comunque arrivare Rodrigo De Paul da Udine. A gennaio, invece, potrebbe arrivare all'Inter Soares dal Southampton.

Calciomercato Roma: i ritrovati giallorossi vogliono il quarto posto

I giallorossi di mister Di Francesco seguono Wilmar Barrios del Boca Junior per il centrocampo, che però ha una clausola rescissoria alta, pari a 24 milioni di Euro. Il giovane esterno sinistro Luca Pellegrini (da non confondere col centrocampista Lorenzo) ha detto di no al trasferimento a Cagliari. Dopo un periodo di crisi la Roma della novità Nicolò Zaniolo ha messo a fuoco il suo obiettivo, che è la qualificazione alla prossima Champions, fondamentale per i conti della società che, per valorizzarsi definitivamente, punta molto sulla costruzione del nuovo stadio. Al Genoa è andato l'ex Juve Sturaro, che era allo Sporting Lisbona. Si tratta ora per Pjaca, attualmente alla Fiorentina. In ultimo una curiosità: il fratellino di Paquetà, estroso brasiliano del Milan, è approdato al Monza. Nei prossimi giorni di calciomercato ci saranno sicuramente delle sorprese dell'ultima ora. Di certo le grandi si devono rinforzare se vogliono competere con una corazzata come l'attuale Juventus di Cristiano Ronaldo.