Annuncio

Annuncio

Il mercato del Milan passerà, senza alcun dubbio, anche dalle cessioni. Il direttore sportivo rossonero, durante l'intervista per la presentazione del nuovo acquisto Paquetà, ha fatto capire che servirà sfoltire la rosa al fine di comprare qualche altro giocatore in questo mercato invernale. L'obiettivo di Leonardo è tutt'altro che facile [VIDEO], poichè il Milan ha parecchi giocatori in scadenza di contratto, e le offerte pervenute sono fin troppo basse.

Calciomercato Milan: Borini e Laxalt le cessioni più probabili

Tra i giocatori rossoneri [VIDEO] uno che potrebbe suscitare l'interesse di diversi club è l'uruguaiano Diego Laxalt, il quale è arrivato al Milan la scorsa estate rientrando nell'affare Lapadula.

L'esterno ex Genoa fino a questo momento ha deluso le attese, ed è relegato praticamente al ruolo di riserva di Ricardo Rodriguez. Il ragazzo ha però mercato, poichè ha diversi estimatori, infatti, secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' il Newcastle ha sondato il terreno nei giorni scorsi. Il noto portale, però, spiega come su di lui ci siano anche due club di Serie A, che per ragioni diverse potrebbero essere interessate a Laxalt.

Advertisement

Si tratta di Lazio e Atalanta, infatti nei biancocelesti Laxalt è molto apprezzato da Tare, mentre alla corte di Gasperini si libererebbe un posto qualora dovesse concretizzarsi la cessione di Gosens. Un altro giocatore che si trova sulla lista dei partenti è Fabio Borini.

L'esterno rossonero sembrava pronto ad inizio mese a fare le valigie e volare in Cina. Ma lo Shenzhen, inaspettatamente ha bloccato la trattativa con un comunicato ufficiale. Tale decisione è stata sicuramente frutto di un mancato accordo economico con i rossoneri. Ma, secondo quanto riportato da 'Milanlive' Borini sarebbe ancora nel mirino del club cinese, che vorrebbe accontentare il proprio allenatore che sembra determinato ad avere un nuovo centravanti nel più breve tempo possibile.

Calciomercato Milan: in entrata rispunta l'ipotesi Fellaini

A qualche mese dall'ultimo tentativo (poi non andato a buon fine visto il rinnovo per altri due anni coi Red Devils) il Milan sta tornando alla carica per il belga del Manchester United, Fellaini.

Advertisement

Secondo quanto riportato da 'Goal.com' i rossoneri hanno chiesto informazioni sul trequartista dei Red Devils, che da quando Solskjaer è diventato il nuovo allenatore della squadra ha giocato pochissimo (solamente 3 minuti). Fellaini ha sicuramente un valore di mercato, ma il prezzo potrebbe essere alla portata dei rossoneri, visto che difficilmente il Manchester United vorrà trattenere un giocatore scontento in rosa.