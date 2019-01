Annuncio

In ambito di Calciomercato Inter, gli ultimi giorni non sono stati ricchi di novità. Qualcosa potrebbe però sbloccarsi a breve, visto che la società nerazzurra sarebbe sulle tracce di Cedric Soares, calciatore attualmente in forza al Southampton. A rivelare la news di mercato è il sito di Sky Sport, che informa come la trattativa dovrebbe essere già in fase d'avanzamento.

Calciomercato Inter, possibile trattativa per Soares

L'Inter per il mese di gennaio starebbe puntando a rinforzare la difesa.

Si cerca, infatti, un difensore che possa svolgere il ruolo di terzino destro. E' qui che entra in scena l'esterno classe 1991 del Southampton, portoghese nato in Germania. In Portogallo è molto conosciuto, ma anche in Inghilterra, dove il calciatore ha collezionato diverse presenze che lo hanno portato ad essere uno degli undici titolari del Southampton.

Soares potrebbe essere un buon rinforzo [VIDEO], considerando anche le problematiche che attualmente stanno affliggendo Sime Vrsaljko. Il calciatore non si è ancora ambientato, e i suoi problemi fisici non fanno che peggiorare la situazione. Il croato è infatti partito da titolare soltanto in otto partite nell'undici scelto da Spalletti. Non si parla, però, soltanto di Soares: rumors di mercato confermano anche come i nerazzurri siano sulle tracce di Darmian, che non riesce a trovare la quadratura del cerchio al Manchester United.

Calciomercato Inter, l'accordo potrebbe giungere nel corso delle prossime ore

Si può già parlare di una mezza intesa, anche se il calciomercato Inter ancora non è entrato nel vivo: secondo Sky Sport è infatti possibile che venga trovato un accordo proprio nelle prossime ore.

La trattativa [VIDEO]sarebbe già in atto. Il valore di mercato del portoghese è di 15 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero accaparrarselo con la formula del prestito per sei mesi, con diritto di riscatto a giugno. A conferma dell'interesse della società nerazzurra per Soares, ricordiamo che il Southampton starebbe già cercando un sostituto del lusitano: si tratta di Joakim Maehle, calciatore danese classe 1997 attualmente in forza al Genk.

Ricordiamo che Cedric Soares è cresciuto nelle giovanili dello Sporting Lisbona, dove si è fatto conoscere per la sua duttilità e bravura. Ha esordito nel 2010 in una partita di Europa League. Successivamente, nel giugno del 2015 ha accettato la proposta del Southampton, per sei milioni di euro, firmando un contratto per quattro anni con il club inglese.