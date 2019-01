Annuncio

Da ieri sera Gonzalo Higuaìn è ufficialmente un calciatore del Chelsea, il Pipita arriva in prestito con diritto di riscatto legato alle presenze dalla Juventus. Guadagnerà 4 milioni di euro fino a fine stagione.

'Sognavo da sempre la Premier'

L'attaccante argentino classe '87, nella sua prima intervista da calciatore dei Blues, si è detto entusiasta della sua nuova avventura inglese: "E' un club che ho sempre sognato per la sua storia e il suo stadio", poi continua: "E poi la Premier...ho sempre sognato di giocare qui".

Parole che non si sa se possano essere considerate 'di circostanza' oppure no, ma da queste primissime dichiarazioni di Higuaìn, si legge la sua grande voglia di ripartire da zero dopo la sua brutta esperienza milanista.

Un uomo che è stato a dir poco cruciale per il buon esito della trattativa, è stato sicuramente Maurizio Sarri: [VIDEO]il tecnico del Chelsea ha un rapporto speciale con l'asso argentino, Sarri lo considera l'attaccante più forte che lui abbia mai allenato nella sua carriera, lo dimostrano i 36 goal fatti dal Pipita nella stagione 2015/2016 con la maglia del Napoli, guarda caso proprio sotto la gestione dell'allenatore toscano. Adesso la società e i tifosi si aspettano tanto e subito da Higuaìn: raramente la proprietà Blues acquista un trentunenne, ma si è fidata ciecamente di Sarri, che avrebbe fatto carte false pur di portare l'ex Juventus e Milan a Stamford Bridge.

Il debutto potrebbe arrivare domenica

Gonzalo Higuaìn, molto probabilmente, esordirà ufficialmente con la maglia del Chelsea domenica alle 19, giorno della sfida di FA Cup contro lo Sheffield Wednesday.

Sarri avrebbe voluto schierarlo titolare addirittura questa sera, nell'importantissima partita contro il Tottenham, ritorno della semifinale di EFL Cup, ma non è stato possibile poichè il transfer non è arrivato entro le 13 di ieri. Il 'Pipita', questa sera, sarà in tribuna, [VIDEO] assisterà alla partita della sua nuova squadra: si presenterà davanti al suo nuovo pubblico in attesa di iniziare a lavorare con i suoi nuovi-vecchi compagni di squadra. Infatti, l'argentino conosce perfettamente Jorginho, con il quale ha giocato insieme ai tempi di Napoli, ma anche i vari Rudiger, Marcos Alonso, Pedro e David Luìz, con i quali si è sfidato molte volte durante la sua carriera.

Sarri ha, finalmente, a disposizione il 'suo' attaccante, lo ha cercato con tutte le forze, ha tempestato di sms e telefonate i dirigenti del Chelsea: ora che ha ritrovato Gonzalo Higuaìn, è chiamato a rispondere subito sul campo, per raggiungere gli obiettivi stagionali della squadra senza troppe fatiche.